ŠOK! Tea Tairović objavila fotku iz kreveta pred nastup! Bez trunke šminke pije kafu: Punim baterije da lomim (FOTO)

Regionalna muzička zvezda Tea Tairović iznenadila je pratioce i fanove objavivši fotografiju iz kreveta koja je nastala tik pred jedan od nastupa, otkrivši kako teku njene pripreme za izlazak na stejdž.

Tea Tairović, naša pevačica i regionalna muzička zvezda, nedavno je održala spektakularan koncert na omladinskom stadionu u Pirotu, a sada je šokirala i iznenadila sve svoje fanove i pratioce na društvenim mrežama, kada je objavila niz fotografija, među kojima se našla i fotografija na kojoj nema trunke šminke.

Tea je, naime, želela da pokaže svojim pratiocima kako teku njene pripreme pred nastup, pa je tako niz počeo fotografijom iz kreveta bez šminke, nakon čega je usledila potpuna transformacija.

Regionalna muzička zvezda je nakon ove, objavila fotografiju na kojoj ima kovrdžavu kosu, a posebno su se istakli gornji i donji deo kostima koji je u prvi plan istakao njenu vitku figuru, o kojoj se brine, s obzirom na to da je poznato da Tea redovno trenira. Takođe, ona je u ovom nizu objavila i snimak sa nastupa na kom se vidi ono po čemu je pevačica prepoznatljiva, a to je ples.

- 17:00 - druga fotografija- ja punin baterije da lomim u 01:00 u klubu. 01:00 - treći video- lomim. Nedostaje fotka u 08:00 sa aerodroma gde se raspadam - napisala je Tea uz emotikone osmeha.

Autor: Nikola Žugić