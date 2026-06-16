SVE TE PORODICE ZAVISE OD MOJIH PRIMANJA: Aco Pejović otkrio detalje o kojima je godinama ćutao: Oni žive od...

Pejović je bez dlake na jeziku do detalja opisao kako funkcioniše život jednog popularnog pevača i njegovog benda koji nastupa širom Evrope.

Pevač Aco Pejović rešio je da progovori o temama o kojima estrada najčešće ćuti i otkrije koliko je slika o luksuznom životu i prihodima poznatih ličnosti zapravo iskrivljena u javnosti.

Pejović je bez dlake na jeziku do detalja opisao kako funkcioniše život jednog popularnog pevača i njegovog benda koji nastupa širom Evrope, te otkrio sa kakvim se sve nezamislivim izdacima susreće prilikom organizacije nastupa.Iako javnost često spekuliše o milionima, Aco je šokirao sve priznanjem o broju ljudi koji zavise od njegovih koncerata.

- U mojoj stalnoj postavi ima 12 ljudi, znači 12 porodica da kažemo živi od te plate - priznao je pevač i iznenadio mnoge podatkom da se za veće koncerte taj broj saradnika ne duplira, već je čak tri do četiri puta veći! Pejović se osvrnuo i na surovu stranu posla, ističući da publika jednostavno nema priliku da vidi prave stvari i šta se zapravo dešava iza kulisa. On je do detalja nabrojao šta sve zapravo "pojede" ogromnu zaradu na turnejama.

- Gde su putevi, vozači, hoteli, avionske karte, PR služba? - upitao je pevač, objašnjavajući da na prvi pogled sve deluje lepo i da ljudi misle da pevači zarađuju sav novac, dok se neverovatni troškovi i sama teška realizacija svega potpuno zanemaruju.

Za sam kraj, poslao je snažnu poruku svim kritičarima i onima koji zabadaju nos u tuđ novčanik.

- Ljudi samo vide ono sa strane, koji auto voziš, da li si kupio kuću, i koliko koštaju cipele - surovo je iskren bio Aco Pejović o tome kako narod uvek premešta fokus na pogrešne i površne stvari.

Batalio porok

Aco Pejović je, inače, počeo zdravije da se hrani, a onda je doneo odluku i da se odrekne u potpunosti alkohola:

- Ni kap vina nisam popio otkad sam počeo pravilno da se hranim! Suzdržavam se već neko vreme... Slatkiši su mi manji problem, jer ih ne jedem. Verovatno sam šećer nadoknađivao vinom koje sam ispijao svakog dana. Znate kako je to u našem poslu. Sednemo, kafana, ručak, uz to ide i vino, pa se zapijemo i tako do kasno.

- Svi mi pevači znamo kako je to kad se zasedne u kafani. Tu su poslovni sastanci, a još ako neko voli ovako privatno da izlazi, pa naravno da će da se nabaci na kilaži od alkohola. Tek tad sam počeo da mršavim za sve pare - rekao je on nedavno.

Autor: M.K.