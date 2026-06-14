GODINE JOJ NE MOGU NIŠTA! Naša pevačica u PETOJ DECENIJI trenira kao spartanac! Pokazala zategnuto telo u topu i helankama, a evo šta jede: Doručak šampiona (FOTO)

Atraktivna pevačica Kaja Ostojić ponovo je dokazala zbog čega važi za jednu od najzgodnijih dama na domaćoj javnoj sceni.

Ona je na svom Instagram profilu podelila kadrove iz teretane na kojima naporno trenira na sobnom biciklu, a u prvom planu bila je njena savršena figura. Iako je zagazila u petu deceniju života.

Kaja Ostojić u 42. godini ima liniju na kojoj bi joj pozavidela i duplo mlađe devojke. Obučena u uske roze biciklističke i sportski top, pevačica je pokazala savršeno zategnut stomak i izvajane noge.

Obožavaoci su odmah ostali bez daha pred ovim prizorom, poručivši joj u komentarima da je pravi primer kako se trud i disciplina isplate.

Pokazala i kako se hrani: "Doručak šampiona"

Podsetimo, pevačica je jednom prilikom otkrila kako je uspela da smrša 10 kilograma, a nakon što je telo dovela do savršenstva pazi šta jede.

Na njenom tanjiru mora da bude sve zdravo i šareno, pa je tako objavila kako izgleda njen doručak.

Kaja za doručak jede omlet sa povrćem, čeri paradajz, rukola, avokado i crni zdravi hleb.

- Doručak šampiona - napisala je pevačica.

Autor: M.K.