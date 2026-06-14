DUGO SAM BIO NEPOKRETAN! Veljko Ražnatović prvi put progovorio o zdravstvenom problemu: Ležao sam u krevetu četiri meseca

Veljko Ražnatović osvrnuo se na period koji je proveo u Rusiji, gde je sedam meseci radio na oporavku nakon povrede koje je zadobio. On je sada otkrio detalje zdravstvenog problema kom se posvetio tokom boravka u Moskvi.

Vejko je otkrio da je imao diskus herniju i da je bio nepokretan.

- Povreda me je naterala da odem u Rusiju. Imao sam diskus herniju. Znao sam da moram nešto drastično da uradim. Hteo sam da se testiram. Dugo sam bio nepokretan. Tri-četiri meseca ležao sam u krevetu i nisam mogao da hodam. Pre toga sam ćopao... Mislio sam da će proći. Trenirao sam uprkos bolovima, sve dok mi se bol nije spustila niz nogu. Tada sedneš i razmišljaš... Odlučio sam da promenim sve i pokušam da napravim rezultat. Imao sam 28 godina. Sada sam se dobro pozicionirao. Za sedam meseci tamo stekao sam kontakte za ceo život i pronašao trenera - ispričao je Veljko, pa progovorio o životu u Moskvi.

- Bio sam tamo, davao sve od sebe, ali sam osetio da, šta god da uradim, njihova deca će uvek biti njihova deca. A ako sam ja došao, ostavio porodicu i otišao kod njih da učim, smatrao sam da treba da budem ravnopravan deo kolektiva. Bilo mi je lepo tamo. Bio sam kod oca Stefana, živeo u podvorju Srpske pravoslavne crkve. Bio sam okružen svojim ljudima.

- Deca su mala samo jednom, i hvala Bogu stigao sam da dođem na rođendane. Slali su mi snimke, momente koje sam ja trebalo da živim s njima... A ja, ludak, jurim neki svoj san koji se možda neće ni ostvariti.

Žena mu je velika podrška

Veljko kaže da ima veliku podršku supruge Bogdane.

- Bogdana me je podržala, ima veliko poverenje u mene. Nije lako pustiti muža da sedam meseci živi sam u Moskvi. Ona je stvarno kraljica. Velika je privilegija imati takvu ženu - rekao je Veljko.

On ima biznis i farmu svinja, a otkrio je ko mu pomaže oko poslova.

- Imam brata Nemanju koji je direktor moje farme. Bog me je pogledao što imam takvog čoveka pored sebe. Kao što sam ženu i decu ostavio na jednom mestu, tako sam i njemu poverio biznis - zaključio je Ražnatović u podkastu "Prava priča".

Autor: M.K.