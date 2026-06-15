DECENIJA OD SMRTI VELIKOG MANDE! Kralj dečjih osmeha i glume ostavio je srce na daskama koje život znače: Srbija i region PLAKALI zbog njegovog odlaska

Danas se navršava deset godina od smrti Milorada Mandića Mande, jednog od najvoljenijih i najprepoznatljivijih srpskih glumaca i TV lica.

Iznenadni odlazak Milorada Mandića Mande 15. juna 2016. godine, tokom izvođenja predstave „Petar Pan“ u beogradskom pozorištu „Boško Buha“, potresao je kulturnu javnost i publiku širom bivše Jugoslavije.

Filmski opus i televizijske uloge

Mandić je ostvario brojne uloge u domaćim filmovima i serijama. Njegova najistaknutija filmska uloga bila je u filmu „Lepa sela lepo gore“ Srđana Dragojevića, gde je igrao lik iz ratnog okruženja, što je pokazalo njegovu glumačku svestranost. Pored toga, pojavio se u filmovima kao što su „Rane“, „Rat uživo“, „Ivkova slava“, „Selo gori, a baba se češlja“ i mnogim drugima. Na televiziji je igrao u serijama „Jagodići“, „Ravna Gora“, „Budva na pjenu od mora“ i „Ulica lipa“.

Poslednji trenuci i nasleđe

Mandić je preminuo 15. juna 2016. godine tokom izvođenja predstave „Petar Pan“ u pozorištu „Boško Buha“. Iako je Hitna pomoć pokušala da ga reanimira, nije mu bilo spasa. Njegov iznenadni odlazak ostavio je veliku prazninu na srpskoj kulturnoj sceni. Sahranjen je 18. juna 2016. godine u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, uz prisustvo porodice, prijatelja i kolega, te uz zvuke njegove omiljene pesme „Nesanica“.

Milorad Mandić Manda ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj kulturi. Njegova posvećenost glumi, iskrenost i ljubav prema deci učinili su ga voljenim i poštovanim umetnikom. Njegovo nasleđe živi kroz njegove uloge, emisije i sećanja koja će trajati generacijama.

Početak karijere i uspon

Milorad Mandić rođen je 3. maja 1961. godine u Beogradu. Glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Vladimira Jevtovića. Nakon toga, postao je član beogradskog dečjeg pozorišta „Boško Buha“, gde je započeo svoju glumačku karijeru. Njegovo ime postalo je sinonim za dečje emisije, a najpoznatija je bila „S one strane duge“, koju je vodio od 1989. do 1995. godine. Takođe, bio je i voditelj kviza „Više od igre“ na RTV Pink.

Autor: Nikola Žugić