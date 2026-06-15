Šmeksi, prošlo je DESET GODINA, i dalje sam zaljubiška u tebe: Mandina udovica otvorila porodični album i podelila glumčevu sliku iz mladosti (FOTO)

Danas se navršava 10 godina od smrti jednog od najvoljenijih glumaca sa naših prostora Milorada Mandića Mande, a tim povodom se na društvenim mrežama oglasila njegova supruga Anja Mandić.

Naime, Anja Mandić je na Instagramu podelila dve fotografije supruga Milorada Mandića Mande i ostavila emotivnu poruku.

- Šmeksi, prošlo je tačno deset godina od tvog preranog odlaska. I dalje smo zaljubiška u tebe. I kao sto bi rekla Teodora Mandić: ”Sanjamo lepe snove.” Čuvamo se i volimo. Bio bi ponosan. Ljubav je kao život, samo duža - napisala je.

Poslednji trenuci i nasleđe

Mandić je preminuo 15. juna 2016. godine tokom izvođenja predstave „Petar Pan“ u pozorištu „Boško Buha“. Iako je Hitna pomoć pokušala da ga reanimira, nije mu bilo spasa. Njegov iznenadni odlazak ostavio je veliku prazninu na srpskoj kulturnoj sceni. Sahranjen je 18. juna 2016. godine u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, uz prisustvo porodice, prijatelja i kolega, te uz zvuke njegove omiljene pesme „Nesanica“.

Milorad Mandić Manda ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj kulturi. Njegova posvećenost glumi, iskrenost i ljubav prema deci učinili su ga voljenim i poštovanim umetnikom. Njegovo nasleđe živi kroz njegove uloge, emisije i sećanja koja će trajati generacijama.

Početak karijere i uspon

Milorad Mandić rođen je 3. maja 1961. godine u Beogradu. Glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Vladimira Jevtovića. Nakon toga, postao je član beogradskog dečjeg pozorišta „Boško Buha“, gde je započeo svoju glumačku karijeru. Njegovo ime postalo je sinonim za dečje emisije, a najpoznatija je bila „S one strane duge“, koju je vodio od 1989. do 1995. godine. Takođe, bio je i voditelj kviza „Više od igre“ na RTV Pink.

Autor: Nikola Žugić