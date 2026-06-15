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Majka našeg pevača smuvala 30 godina mlađeg: Razmenjivali nežnosti u javnosti, nisu se obazirali na okolinu

Izvor: kurir.rs/informer, Foto: RED TV ||

Blondi je na muzičkom događaju počela da razmenjuje nežnosti sa muškarcem koji je od nje mlađi čak tri decenije!

Suzana Perović Blondi, bivša učesnica rijalitija i majka poznatog pevača Sava Perovića, ponovo je šokirala javnost. Ona je na jednom događaju uhvaćena u prisnoj akciji sa znatno mlađim muškarcem.

Suzana Perović Blondi se pojavila na koncertu posvećenom muzici devedesetih, gde je od samog starta privukla veliku pažnju prisutne publike. Tokom večeri bila je vidno raspoložena i opuštena, a u jednom trenutku je počela da razmenjuje nežnosti sa muškarcem koji je od nje mlađi čak tri decenije.

Foto: RED TV

Par se, kako se navodi, potpuno prepustio strastima, ne obazirući se na brojne ljude koji su ih okruživali.

Izdaje apartmane

Kasnije je Suzana Perović Blondi i razvila biznis u Sutomoru i Baru gde izdaje apartmane.

- Njen je ceo poslednji sprat, duž cele zgrade. Ona je to prerađivača, pomerila, rušila, dodavala, tako da je od tavanskog prostora napravila tri ozbiljna stana za izdavanje, zapravo to su apartmani ozbiljno sređeni. Viđamo je često ovde, dočekuje, ispraća goste. Prošle godine je celu sezonu bila sa majstorima, radila sa njima. Ne libi se ničega. Uvek je atraktivno obučena, kad je vidiš misliš pahuljica, damica, uvek atraktivno obučena, a kad treba da se zapne, radi sa muškarcima uporedo. Često se kod nje čuje muzika, ma žena zmaj, ispričao je jedan od Suzaninih komšija iz Bara.

Autor: Nikola Žugić

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