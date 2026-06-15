LAZIĆEVA BIVŠA POVEĆALA USNE, PA POKAZALA REZULTAT! Marina Gagić posetila estetskog hirurga, evo kako sada izgleda (FOTO)

Marina Gagić, bivša verenica Darka Lazića, pokazala je rezultate estetske intervencije na usnama!

Marina Gagić javnosti je postala poznata kada je uplovila u romansu sa pevačem Darkom Lazićem. Ona je s njim bila u jednom od njegovih najtežih trenutaka u životu, kada je doživeo stravičnu saobraćajnu nesreću. Nakon toga Marina i Darko postali su roditelji sina Alekseja ali je njihova ljubav ubrzo pukla pa je svako otišao na svoju stranu.

Međutim i ako Marina nije deo javnog sveta, interesovanje javnosti o svakom njenom koraku je i dalje prati. Gagićeva je sada objavila fotografije nakon estetske intervencije. Ona je uradila usne, a rezultatima je kako i sama kaže - prezadovoljna.

Odmah nakon obavljenog zahvata, ona je odlučila da ne čeka, već da pratiocima na Instagramu hrabro pokaže krajnji rezultat.

Iako su njene usne nakon samog tretmana i dalje bile otečene, što je uobičajena reakcija nakon ovakvih estetskih procedura, to joj nije smetalo da podeli svoje utiske. Marina nije krila sreću i pokazala je da je prezadovoljna svojim novim izgledom, a svoj doživljaj celokupne promene opisala je samo jednom, kratkom rečju: „Savršeno”.

Nije mogla da mu pređe preko nestašnog načina života

I ako je svadba bila zakazana, Darko i Marina su raskinuli. Rzlog tome je kako su tada pisali mediji to što Marina nije mogla da podnese njegov način života.

- Marina je mislila da će se Darko nakon rođenja sina, ali i nesreće koju je imao, smiriti i da mu neće padati na pamet da ponovo "divlja", međutim nakon nekog vremena je shvatila da se on nikada neće promeniti. Mnogo puta mu je prelazila preko sličnih stvari, kada je kući dolazio mortus pijan... Obećavao joj je i govorio da će se promeniti zbog nje i sina, ali sve je bilo uzalud - kaže izvor iz Brestača za "Blic" i dodaje da je drugi razlog bio taj jer je Darko stalno bio u društvu nekih atraktivnih žena, što je Marini već počelo previše da smeta.

"Mi nismo ni zakazali svadbu da bismo je otkazali. Darko i ja ne živimo zajedno već sigurno 4 meseca. Razlozi su jasni. Smatram da mu ne priliči ovakvo ponašanje, ali Bože moj, njegov život, njegova stvar", rekla je Marina za "Kurir" nakon što je pevač uslikan na jahti sa atraktivnim crnkama.

Autor: pink.rs