Majka mi je vezivala pertle: Danas je jedan od najzgodnijih muškaraca na javnoj sceni, a nekada je imao 128 kilograma

Aleksandar Sofronijević otkriva kako je izgubio 128 kilograma i postao jedan od najzgodnijih muzičara na sceni. Njegova priča inspiriše mnoge!

Harmonikaš Aleksandar Sofronijević danas je jedan od najzgodnijih muškaraca na estradnom nebu. Međutim, pre nekoliko godina on se borio sa viškom kilograma, a sada je gostujući u jednoj emisiji otkrio koji momenat je presudio da se posveti svom fizičkom izgledu.

- Vrhunac je bio kad nisam mogao da vežem pertlu. Meni je majka vezivala pertle 2006. godine i tad sam rekao sebi dosta je više. Tad sam napravio grupu i počeli smo da sviramo, ja sam počeo tada i da pijem dosta. Morao si da popiješ da bi napravio atmosferu i zaradio. To sam ozbiljno shvatio i bio sam mnogo lud, naučio sam kako se animira publika, kako se pije… Sviraš ceo dan i onda odemo na metarsku palačinku, a ja pojedem prvo slanu, pa slatku i onda bolujem. Studiram idem na fakultet spavam u klupi, baš sam se raspadao tada - ispričao je Sofronijević u podkastu "Zmajkast".

Prema njegovim rečima, primetio je da je umoran i da mu je sve teže da svira.

- To me je pokrenulo. Počeo sam da treniram, a onda sam malo po malo došao do toga da budem u ovakvoj formi da muzičari ne mogu da me prate - rekoa je harmonikaš i dodao:

- Treba naći me/ru u životu, sport mi je pomogao da nađem mir u glavi. Plivanje, istezanje i treninge preporučujem svim profesionalnim muzičarima, naročito harmonikašima jer to je iscrpljujući instrument.

Osim što je počeo da vežba promenio je i način ishrane.

- Trudim se da uvek imam mnogo salate, izbegavam da vezujem hleb sa ugljenim hidratima i nikad ne uzimam slatko posle obroka. Doručak su uglavnom neke kašice od heljde u kombinaciji sa smrznutim voćem, jaja, napravim neku dobru salatu, često pravim humus, integralni hleb, heljdu obožavam, i super je varim, i uglavnom je kod mene heljdin hleb - otkrio je jednom prilikom kako izgleda njegov jelovnik.

Uživa u ljubavi sa doktorkom sa kojom je u aprilu dobio ćerku

Sofronijević je u jednom momentu upoznao prelepu Kosanu, sa kojom se i venčao, a u apriliu su postali roditelji ćerkice Tare. Harmonikaš o lepoj Kosani uvek priča sa ponosom.

Izabranica Ace Sofronijevića je mlada, a već jako uspešna doktorka, a on je sa ponosom nedavno govorio o njoj.

- Ona je divna, normalna žena i zahvalan sam Bogu što sam sa njom. Mi smo bili na našem odmoru u Rovinju i kada smo sve videli kako jeste, čuli otkucaje srca to su bile suze radosnice i zahvaljivao sam se Bogu, ljubio sam nju i bio presrećan. Daj Bože da sve prođe kako treba, jako smo srećni, jer to maštaš i želiš i mi se mnogo volimo. To je velika nagrada naše ljubavi – priča Aleksandar Sofronijević i otkriva da im beba neće promeniti planove koje imaju što se tiče karijere i posla.

Autor: Nikola Žugić