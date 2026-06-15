SVE U STAKLU, KUPATILO KAO IZ NAJSKUPLJEG KATALOGA! Emina Jahović se u Istanbulu kupa u luksuzu! Stan sa pogledom na Bosfor, jedna soba samo za teretanu

Pevačica Emina Jahović već godinama unazad živi u Turskoj. Emina se nakon razvoda od turskog pevača preselila u luksuzan stan koji se nalazi na jednoj od najlepših lokacija u Istanbulu.

Enterijer stana savršeno je balansiran tako da podržava i estetiku i zdrav način života, pa tako Emina u svom domu poseduje i ličnu teretanu, koja joj je izuzetno važna jer svakodnevno trenira.

O tome šta joj je bilo najvažnije prilikom uređenja, pevačica je svojevremeno istakla:

- Pogled na Bosfor koji me izuzetno smiruje je takođe bio presudan u odabiru životnog prostora. Ja volim minimalizam sa dozom elegancije. Mešavina mermera i drveta kao i kombinovanje starog i novog. Uvek imam arhitektu koja samo prati moju liniju u kojoj se dobro osećam.

Svuda luksuzni detalji

Iako stan obiluje luksuznim detaljima, dnevni boravak i ostatak prostora morali su biti funkcionalni, pre svega zbog njenih sinova kojima je udobnost na prvom mestu. Emina ističe da je decu od malih nogu naučila redu, ali i da su dečije igre povremeno znale da koštaju njene dragocene uspomene.

- Oni su dečaci i bitno im je da je sve praktično, tako da se mnogo ne mešaju kada je uređenje u pitanju. Jedini problem nam je njihovo igranje loptom kojom su mnogo puta slomili neke meni jako važne detalje koje više ne mogu da pronađem, a koje sam donosila iz različitih delova sveta. Inače od malena sam ih učila da poštuju prostor u kome žive, što oni lepo praktikuju. Počele su da mi smetaju suvišne stvari, pa sam puno toga poklonila. Što manje to bolje - objasnila je ona

Kupatilo kao iz kataloga

Kupatilo u stanu Emine Jahović, koje je nedavno pokazala na društvenim mrežama posebno ostavlja bez daha.

Kombinacija dve vrste pločica, mermer i mozaik, kao i srebrni detalji savršeno se sklapaju u harmonični prostor kao sa stranica najskupljeg kataloga o uređenju doma.

Autor: Nikola Žugić