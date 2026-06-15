MEGAEKSKLUZIVNO! Prvo oglašavanje Kaspera za Pink.rs od prijema Mine Kostić u Lazu Lazarević: Evo šta nam je rekao

Naša pevačica Mina Kostić već duže vreme prolazi kroz veoma tešku fazu svog života, s obzirom na to da je, pre nešto manje od mesec dana, a kako su u medijima isplivavale razne informacije, samo za portal Pink.rs, megaekskluzivno, oglasio se njen verenik, Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper!

Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, srce naše pevačice Mine Kostić osvojio je "preko okeana", s obzirom na to da on živi i radi u Americi. Kako su mnoge njene kolege komentarisale, ali i ona sama isticala, rodila se ljubav preko poruka, koju su krunisali, nešto kasnije, veridbom u uživo emisiji "Amidži šou".

No, planove i sve ono o čemu su zajedno maštali, prekinula je vest da je Mina Kostić primljena u kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Naime, kako su prenosili mediji, Mina je iskazala agresivno ponašanje, usled čega je u pratnji policije dovedena na ovu kliniku i tamo zadržana.

Nešto kasnije, isplivavala su u javnosti mnoga nagađanja kada je njeno zdravstveno stanje u pitanju, a pored svega, njene kolege, pevači i pevačice, javno su pružile podršku Mini sa željama da iz ovog problema izađe jača.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Kasperom, njenim verenikom, koji je nekoliko puta do sada već posetio pevačicu, a koji je, megaekskluzivno, samo za naš portal govorio o njenom zdravlju i tome šta se tačno dogodilo.

- Poštovanje. Znate da ne dajem izjave, ali prateći svu ovu situaciju unazad dve nedelje sa svim medijima, Vama ću odgovoriti jer ste pokazali poštovanje prema mojoj Mini na prvom mestu, pa onda njenoj porodici i na kraju meni sa time što poštujete našu molbu za privatnošću - rekao nam je Kasper, a onda je nastavio:

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Što se tiče Mine, sve što je snašlo nije ni blizu onoga kako su neki, zna se koji mediji prenosili, kako o Mini, tako i o meni. U Srbiji, nažalost, još uvek, kada je nekome neophodan savet i pomoć stručnjaka ,to se smatra i karakteriše kao vid neke sramote i poniženja. Zemlja u kojoj živim je zemlja u kojoj su to najnormalnije stvari, jer svaki čovek naiđe na period u životu u kom ga stignu sve nepravde i laži o njemu. Mina iz svega ovoga izlazi jača i ponosna, jer se uverila kolika je moć podrške porodice, pojedinih pravih prijatelja-njenih kolega i na kraju medija, a tu izdvajam jedino Vas, televiziju Pink.

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Autor: Nikola Žugić