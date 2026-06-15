AKTUELNO

Domaći

MEGAEKSKLUZIVNO! Prvo oglašavanje Kaspera za Pink.rs od prijema Mine Kostić u Lazu Lazarević: Evo šta nam je rekao

Izvor: Pink.rs, Foto: google maps/printscreen/TV Pink Printscreen ||

Naša pevačica Mina Kostić već duže vreme prolazi kroz veoma tešku fazu svog života, s obzirom na to da je, pre nešto manje od mesec dana, a kako su u medijima isplivavale razne informacije, samo za portal Pink.rs, megaekskluzivno, oglasio se njen verenik, Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper!

Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, srce naše pevačice Mine Kostić osvojio je "preko okeana", s obzirom na to da on živi i radi u Americi. Kako su mnoge njene kolege komentarisale, ali i ona sama isticala, rodila se ljubav preko poruka, koju su krunisali, nešto kasnije, veridbom u uživo emisiji "Amidži šou".

pročitajte još

Znali smo dva dana i dve noći da sedimo u kafani: Sanja Maletić se prisetila druženja s Džejom i Sinanom, pa progovorila o Mini Kostić

Foto: google maps/printscreen, Pink.rs

No, planove i sve ono o čemu su zajedno maštali, prekinula je vest da je Mina Kostić primljena u kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Naime, kako su prenosili mediji, Mina je iskazala agresivno ponašanje, usled čega je u pratnji policije dovedena na ovu kliniku i tamo zadržana.

pročitajte još

Čuli smo se dva dana pre toga: Goran Vukošić otkrio šta se dešavalo pre nego što je Mina Kostić smeštena u Lazu, evo kakav je Kasper bio prema njoj

Nešto kasnije, isplivavala su u javnosti mnoga nagađanja kada je njeno zdravstveno stanje u pitanju, a pored svega, njene kolege, pevači i pevačice, javno su pružile podršku Mini sa željama da iz ovog problema izađe jača.

Foto: instagram printscreen, Pink.rs

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Kasperom, njenim verenikom, koji je nekoliko puta do sada već posetio pevačicu, a koji je, megaekskluzivno, samo za naš portal govorio o njenom zdravlju i tome šta se tačno dogodilo.

- Poštovanje. Znate da ne dajem izjave, ali prateći svu ovu situaciju unazad dve nedelje sa svim medijima, Vama ću odgovoriti jer ste pokazali poštovanje prema mojoj Mini na prvom mestu, pa onda njenoj porodici i na kraju meni sa time što poštujete našu molbu za privatnošću - rekao nam je Kasper, a onda je nastavio:

pročitajte još

Oglasio se Kasper! Evo šta je poručio Mini Kostić dok leži u Lazi

Što se tiče Mine, sve što je snašlo nije ni blizu onoga kako su neki, zna se koji mediji prenosili, kako o Mini, tako i o meni. U Srbiji, nažalost, još uvek, kada je nekome neophodan savet i pomoć stručnjaka ,to se smatra i karakteriše kao vid neke sramote i poniženja. Zemlja u kojoj živim je zemlja u kojoj su to najnormalnije stvari, jer svaki čovek naiđe na period u životu u kom ga stignu sve nepravde i laži o njemu. Mina iz svega ovoga izlazi jača i ponosna, jer se uverila kolika je moć podrške porodice, pojedinih pravih prijatelja-njenih kolega i na kraju medija, a tu izdvajam jedino Vas, televiziju Pink.
pročitajte još

Porodica Mine Kostić se oglasila devetog dana njenog lečenja na psihijatriji: Evo šta je s pevačicom

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#Kasper

#Klinika za psihijatrijske bolesti

#Laza Lazarević

#Mane Ćuruvija

#Mina Kostić

POVEZANE VESTI

Domaći

Prva izjava Kaspera o stanju Mine Kostić: Posetio je u Lazi i otkrio kako se pevačica oseća

Domaći

Kaspera pitali šta je završio od škole, on počeo da zamuckuje: Zar je diploma bitna?

Domaći

Nisam smeo ovo da vam kažem... Kasper se iz Amerike javno obratio Mini Kostić i jednom informacijom šokirao sve

Domaći

KASPER JU JE DANAS POSETIO Oglasio se brat Mine Kostić, evo zbog čega su pevačicu zadržali u Lazi

Domaći

Najnovije informacije: Mina Kostić prebačena na drugo odeljenje psihijatijske klinike, evo i zbog čega!

Domaći

OVAKVE VEZE SE 100 POSTO KRUNIŠU BRAKOM Mina Kostić sve sigurnija u ljubav sa Kasperom: Ovako mu udara čežnju dok je na drugom kontinentu (FOTO)