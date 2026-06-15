PINK.RS NA LICU MESTA: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis sleteo u Beograd, ne skida osmeh s lica (FOTO+VIDEO)

Danas je, grčka muzička zvezda, Nikos Vertis, sleteo u Beograd, s obzirom na to da prekosutra, u sredu, u okviru "River festa" ima zakazan koncert u prestonici, a ekipa portala Pink.rs zatekla se na beogradskom aerodromu.

17. juna, u okviru River festa, grčki pevač Nikos Vertis nastupiće pred prestoničkom publikom, a kako je to za dva dana, on je danas sleteo na beogradski aerodrom "Nikola Tesla".

Naime, ekipa portala Pink.rs sačekala je na aerodromu Nikosa, koji nije skidao osmeh sa lica, pa je tako, u potpuno ležernom izdanju pozirao za okupljene fotoreportere i sve predstavnike sedme sile je pozdravio.

Kako je njegov dolazak izgledao, pogledajte na početku ovog teksta:

Autor: Nikola Žugić