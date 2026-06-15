PRAVDAO BOGATSTVO DANONOĆNIM RADOM: Oglasile se komšije muzičara iz Niša koji je uhapšen zbog droge, evo kako je živeo

Poznati niški muzičar i tatu majstor B. Ž. (51) uhapšen je u velikoj policijskoj akciji zajedno sa M. J. (38) i M. I. (22) zbog sumnje da su umešani u trgovinu narkoticima. U stanu ovog osumnjičenog Nišlije pronađeno je više od pola kilograma kokaina, čija se vrednost na crnom tržištu procenjuje na oko 50.000 evra

Bogatstvo pravdao "danonoćnim radom"

Kako se navodi, B. Ž. u Nišu važi za imućnijeg građanina, a svoje bogatstvo je navodno okolini pravdao neprestanim, danonoćnim radom. Njegov dvostruki život dugo nije izazivao sumnju.

- B. Ž. je godinama poznat u niškom kraju kao klavijaturista, koji redovno nastupa sa bendom, dok paralelno radi i kao tatu majstor -navodi izvor i dodaje da je vest o njegovom hapšenju potpuno šokirala građane Niša.

Isti stav dele i njegove komšije i poznanici.

- I nije bilo sumnjivo, pošto čovek danju tetovira, a noću svira. Znamo da muzičari lepo zarađuju... E, sad šta je još pored toga radio, mi ne znamo, nismo videli - ispričale su Nišlije.

Uhvaćeni na delu, pa usledio pretres

Lisice na ruke su stavljene nakon što su policajci zatekli Bratislava Ž. u trenutku kada je dvadesetdvogodišnji M. I. prodao paketić sa 5,7 grama marihuane. Usledila je velika akcija pretresa više lokacija.

O detaljima akcije oglasila se i Policijska uprava Niš u svom zvaničnom saopštenju:

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su tri osobe iz Niša, B. Ž. (1975) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, M. J. (1988) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i M. I. (2004), osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga - navela je policija.

Zaplenjen novac, automobili i gomila oružja

Kako je saopšteno, pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio B. Ž., policija je pronašla 522 grama kokaina, 244 grama marihuane, kao i vagicu za precizno merenje. Pored droge, zaplenjeno je i oko 47.000 dinara i 1.450 evra za koje se sumnja da potiču od dilovanja, a oduzeta su mu i tri putnička automobila i tri motocikla.

Sa druge strane, kod osumnjičenog M. J. otkriven je čitav arsenal oružja i još droge.

- Kod osumnjičenog M. J. pronađeno je oko 1,1 kilogram materije za koju se sumnja da je marihuana, revolver, tri pištolja i jedna automatska puška sa dva okvira, kao i 227 komada municije - navodi se u saopštenju.

Trojici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom višem javnom tužiocu u Nišu.

Autor: Nikola Žugić