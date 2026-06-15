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SUZANA MANČIĆ NEĆE NASLEDITI NIŠTA OD MUŽA MILIONERA! Voditeljka morala da potpiše predbračni ugovor: Njegove ćerke...

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Ivan Dobričić ||

Godinama se pričalo da za Suzanu nema zime budući da ima supruga milionera.

Počela je kao "loto devojka", a danas je Suzana Mančić jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Godinama se oprobavala u različitim formatima.

Ima bogatog muža

Godinama se pričalo da za Suzanu nema zime budući da ima supruga milionera. Nekoliko puta su izvori blisku paru isticali da on njoj u svemu udovoljava. 

- Simica, kako ga Suzana zove, važi za izuzetno uglednog biznismena. Prošla godina mu je bila više nego uspešna - njegova konsultantska firma zaradila je preko 14 miliona dinara, a njemu je nakon svih troškova ostalo gotovo šest miliona. Suzana ga obožava, a on nju - celo leto su proveli na grčkim ostrvima, gde ju je obasipao skupocenim poklonima. Ma očaran je njenim osmehom i vedrim duhom. Simica drži Suzanu kao malo vode na dlanu i svi koji ih poznaju znaju koliko su skladan i zaljubljen par - rekao je izvor nedavno.

Međutim, Suzana nikad nije krila koliko joj je samostalnost bitna, pa tako ne zavisi finansijski od muškarca, iako je Simeon galantan.

Foto: Instagram.com

Predbračni ugovor

Njihova ljubav traje već više od dve decenije, ali iako su godinama bili zajedno, u brak su stupili tek nakon potpisivanja neke forme predbračnogugovora na kom je Suzana insistirala zbog Simeonovih ćerki.

- Na moj predlog. Grci imaju jedan poseban mentalitet i jednu posebnu brigu o ženskoj deci, o ženskoj čeljadi, što kod nas ne postoji. Kod nas, u naslednom pravu, aj prvo sin, pa da se sestra odrekne u ime brata itd. To kod njih apsolutno ne postoji. I ja sam shvatila da on, da možda njegove ćerke imaju bojazan ili da možda on ima bojazan kako će njegove ćerke reagovati - odgovorila je Suzana na pitanje oko imovine."Njegove ćerke me nisu baš prihvatile"- Jašta more, oko imovine. Da, da, oko imovine - nastavila je voditeljka, a na pitanje da li su je Simeonove ćerke prihvatile kao ličnost tad je pojasnila:

Foto: Instagram.com

- Pa nisu baš, na početku. Ne, ne, ne, nisu baš. Ja sam isuviše i lepa i raspoložena i atraktivna. I videle su da im je tata suviše zaljubljen i to verovatno nikome ne odgovara, pogotovo u toj nekoj mladosti ranoj. Sad su naši odnosi jako, jako fini, stvarno, ali posle 22 godine. I onda meni padne na pamet, mislim se, šta meni od njega treba, ne treba mi ništa, ja sve imam, sve sam sama stekla i rekao, 'ajde da se mi lepo dogovorimo, da napravimo taj neki predbračni ugovor. Što u stvari i nije predbračni ugovor, nešto se to kod notara definiše šta je moje, šta je tvoje, stečeno pre braka i tako dalje i tako dalje. I mislim da je to olakšalo svima situaciju. Pogotovo devojkama - otkrila je Suzana.

Suzana ne krije da uživa u bogatstvu svog supruga, ali ističe da njoj to ništa ne bi značilo kad njega ne bi bilo.

- Meni njegovo bogatstvo jednog dana kada njega nema, ne znači ništa. Ja volim da mi zajedno uživam u njegovom bogatstvu, to da se razumemo. Volim, lepo mi je da imamo lepa putovanja, da mi napravi neko lepo iznenađenje. To je divno, ali nije odlučujuće - rekla je voditeljka svojevremeno za domaće medije.

Autor: M.K.

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