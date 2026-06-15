SUZANA MANČIĆ NEĆE NASLEDITI NIŠTA OD MUŽA MILIONERA! Voditeljka morala da potpiše predbračni ugovor: Njegove ćerke...

Godinama se pričalo da za Suzanu nema zime budući da ima supruga milionera.

Počela je kao "loto devojka", a danas je Suzana Mančić jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Godinama se oprobavala u različitim formatima.

Ima bogatog muža

Godinama se pričalo da za Suzanu nema zime budući da ima supruga milionera. Nekoliko puta su izvori blisku paru isticali da on njoj u svemu udovoljava.

- Simica, kako ga Suzana zove, važi za izuzetno uglednog biznismena. Prošla godina mu je bila više nego uspešna - njegova konsultantska firma zaradila je preko 14 miliona dinara, a njemu je nakon svih troškova ostalo gotovo šest miliona. Suzana ga obožava, a on nju - celo leto su proveli na grčkim ostrvima, gde ju je obasipao skupocenim poklonima. Ma očaran je njenim osmehom i vedrim duhom. Simica drži Suzanu kao malo vode na dlanu i svi koji ih poznaju znaju koliko su skladan i zaljubljen par - rekao je izvor nedavno.

Međutim, Suzana nikad nije krila koliko joj je samostalnost bitna, pa tako ne zavisi finansijski od muškarca, iako je Simeon galantan.

Predbračni ugovor

Njihova ljubav traje već više od dve decenije, ali iako su godinama bili zajedno, u brak su stupili tek nakon potpisivanja neke forme predbračnogugovora na kom je Suzana insistirala zbog Simeonovih ćerki.

- Na moj predlog. Grci imaju jedan poseban mentalitet i jednu posebnu brigu o ženskoj deci, o ženskoj čeljadi, što kod nas ne postoji. Kod nas, u naslednom pravu, aj prvo sin, pa da se sestra odrekne u ime brata itd. To kod njih apsolutno ne postoji. I ja sam shvatila da on, da možda njegove ćerke imaju bojazan ili da možda on ima bojazan kako će njegove ćerke reagovati - odgovorila je Suzana na pitanje oko imovine."Njegove ćerke me nisu baš prihvatile"- Jašta more, oko imovine. Da, da, oko imovine - nastavila je voditeljka, a na pitanje da li su je Simeonove ćerke prihvatile kao ličnost tad je pojasnila:

- Pa nisu baš, na početku. Ne, ne, ne, nisu baš. Ja sam isuviše i lepa i raspoložena i atraktivna. I videle su da im je tata suviše zaljubljen i to verovatno nikome ne odgovara, pogotovo u toj nekoj mladosti ranoj. Sad su naši odnosi jako, jako fini, stvarno, ali posle 22 godine. I onda meni padne na pamet, mislim se, šta meni od njega treba, ne treba mi ništa, ja sve imam, sve sam sama stekla i rekao, 'ajde da se mi lepo dogovorimo, da napravimo taj neki predbračni ugovor. Što u stvari i nije predbračni ugovor, nešto se to kod notara definiše šta je moje, šta je tvoje, stečeno pre braka i tako dalje i tako dalje. I mislim da je to olakšalo svima situaciju. Pogotovo devojkama - otkrila je Suzana.

Suzana ne krije da uživa u bogatstvu svog supruga, ali ističe da njoj to ništa ne bi značilo kad njega ne bi bilo.

- Meni njegovo bogatstvo jednog dana kada njega nema, ne znači ništa. Ja volim da mi zajedno uživam u njegovom bogatstvu, to da se razumemo. Volim, lepo mi je da imamo lepa putovanja, da mi napravi neko lepo iznenađenje. To je divno, ali nije odlučujuće - rekla je voditeljka svojevremeno za domaće medije.

Autor: M.K.