EMA RADUJKO DUGUJE 4.500 EVRA OVOM POZNATOM MUŠKARCU: Pevačica završila na sudu, imaju dokaze...

Krajem 2023. godine, situacija je počela da se kompikuje, nakon što je Ema Radujko zajedno sa producentom i reperom Tozlom dogovorila da joj uradi produkciju i miks pesama za nastupe.

Sada je taj slučaj završio na sudu, a informisan izvor otkrio šta se zapravo dogodilo.

- Dogovorili su se da joj sve što treba odradi za 5.500 evra. U međuvremenu je ona imala neke privatne situacije, zbog čega nisu mogli u potpunosti da realizuju sve što su pričali u prvi mah, pa je na kraju dogovoreno da ceo posao bude 4.500 evra. Tako je i urađeno. Ona je dobila sve što je trebalo da neometano može da nastupa. I tu nastaje problem - rekao je izvor za Informer, a potom otkrio detalje.

- Iako je Tozla imao razumevanja i čekao isplatu, do toga nije došlo. Ona je sa svojim timom izbegavala bilo kakvu komunikaciju, a koristila je sav materijal koji joj je odradio, pa je bio prinuđen da je tuži. Tako je sada slučaj preuzeo sud. Pripremno ročište održano je 29.05, dok je sledeće zakazano za 15.12 - priča on.

Tozlin advokat potvrdio

Denis Kurtović, inače Tozlin advokat, takođe je za pomenuti medij potvrdio ovu informaciju.

- Ne bih prejudicirao ishod postupka, jer je to isključivo u nadležnosti suda. Ono što mogu da kažem jeste da smo u tužbi izneli konkretne činjenice i predložili dokaze za koje smatramo da u potpunosti potkrepljuju navode tužioca. Konačnu odluku doneće sud nakon sprovedenog dokaznog postupka i saslušanja stranaka - rekao je advokat Denis Kurtović.

Uživa u luksuznom životu

Ova vest dodatno iznenađuje, budući da pevačica ne skriva da živi luksuznim načinom života. Tako je ona, nekom prilikom, pokazivala kadorve sa skupocene jahte, ali su jednom prilikom i poznanici otkrili detalje o njoj.

Podsetimo, Ema Radujko je jedna od najpoželjnijih mladih devojka sa domaće javne scene, a ni ona nikada nije krila da gaji posebnu ljubav prema fudbalerima.

"Viđamo je u besnim kolima"

Susedi Eme Radujko, bili su šokirani kada se svojevremeno Gudeljova porodica pomirila s njenim provokativnim ponašanjem, po kojem je prepoznatljiva.

- A Ema... pa znate već, uske helanke, selfiji, snimci na kojima se polugola poliva vodom... Nije baš ono što biste rekli – snajka za poželeti. Ali izgleda da je svekrvi promenila mišljenje. Ne znamo kako joj je to pošlo za rukom! Iskreno sam šokirana!

Devojka koja radi u obližnjoj prodavnici, bila je sličnog mišljenja, prenosi Informer.

- Ema nije ona klasična snajka iz narodne pesme. Viđamo je svaki dan – nokti ko u vampira, trepavice do obrva, telefon u ruci, uvek negde juri. A sad odjednom – domaćica? Ma daj! – priča jedna starija gospođa dok zaliva cveće, i dodaje: Više je viđam u besnim autima nego u zgradi!

Autor: M.K.