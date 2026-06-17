AKTUELNO

Domaći

PEVAČICA (65) IMALA INTIMNE ODNOSE SA ŽENOM! Uskoro postaje baka, a sve šokirala priznanjem: Postoje žene koje su me odmah privukle... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: Instagram.com ||

Zbog svog burnog privatnog života, pevačica Alka Vuica (65), uvek je bila na meti različitih komentara javnosti. Ona je priznala da je bila intimna sa ženom, da je bila ljubavnica, ali su je povezivali sa mnogim poznatim muškarcima.

Vuica i dalje redovno objavljuje sadržaj na društvenim mrežama, a neretko pokazuje kako nosi i vrlo izazovne i smele odevne kombinacije.

Alka Vuica je pozirala u crnoj haljini dok je preko njenih grudi bila samo čipka. Ovaj zavodljiv kadar podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Nesvakidašnje minđuše i crveni karmin su ovoj kombinaciji doprineli efektnom, misterioznom ukusu.

O intimnom iskustvu sa ženom

Pevačica je priznala kako ona posmatra na odnos sa istim polom, ali i opisala svoje iskustvo.

- Znaš šta, 80-ih je to bilo jako moderno. Nisi bila faca ako nisi imala prijateljicu sa kojom si se mazila. Nisam nikad bila zaljubljena u ženu, ali sam imala iskustva sa ženama. I to su prelepa iskustva. Zapravo mislim da su svi ljudi bi*****alni i da je većina odnosa bazirana na se****lnosti. Imam prijateljice koje me nikad nisu privukle, ali i žene koje su me odmah privukle, kao i ja njih - ispričala je za domaće medije.

Foto: Instagram.com

Postaje baka

Producent Arian Vuica, sin Alke Vuice, sa verenicom Dorom Šitum odbrojava dane do venčanja, a sada su otkrili i najlepše vesti, a to je da čekaju bebu. Kako su Arian i Dora rekli, sa nestrpljenjem iščekuju dolazak prinove početkom jula. Par očekuje dečaka, a iako ime još nije odabrano, slažu se da će odluka doći spontano, u pravom trenutku.

- Evo, već se lagano širi vest i nemamo šta da skrivamo. Čekamo bebu i jedva čekamo da nam dođe. Termin je početkom jula pa imamo još vremena da se dobro pripremimo - rekla je Dora za Story.hr, ističući kako se oboje raduju novoj životnoj ulozi.

Inače, Alka je i upoznala sina sa njegovom izabranicom, kroz poslovnu saradnju.

Bila sa Bregom

- Bili smo mladi i voleli smo se. Jedna od pesama koja je nastala iz naše ljubavi jeste 'Gde Dunav ljubi nebo'. Idalje smo prijatelji, čujemo se, viđamo... Ljubav je energija koja ne nestaje. Možda zaljubljenost prođe, ali prava ljubav ostaje zauvek -  prenosi Blic.

Foto: Fonet

Autor: M.K.

#Alka Vuica

#BAKA

#Priznanje

#intimni odnosi

#pevačica

#Žena

POVEZANE VESTI

Domaći

Pevačica (65) priznala da je išla na zatezanje lica: Otvoreno progovorila o svemu

Domaći

Devojke moraju da budu LJUBAVNICE da bi sazrele: Šok izjava naše pevačice obišla mreže, priznala da je bila sa oženjenim muškarcima!

Domaći

'BILA SAM DOBRA LJUBAVNICA...' Naša folkerka otkrila da je bila u VEZI sa OŽENJENIM muškarcem, pa ŠOKIRALA SVE intimnim detaljima!

Domaći

Najpoznatija ljubavnica na Balkanu bila sa poznatim pevačima, ali i OŽENJENIM FUDBALEROM! Sad priznala sve o odnosu sa bivšima: Danas ništa ljubav, sa

Domaći

Nemojte samo da je neko baci na moju kuću: Alka Vuica šokantno reagovala na pitanje o bombi bačenoj na Čolinu vilu, odmah prekinula intervju

Zadruga

Neke stvari se nikad ne menjaju: Ove navike Anđela nikako ne može da se reši! (VIDEO)