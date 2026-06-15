Posle moždanog udara, pokrio se čaršavom i pucao sebi u glavu: Srpsku glumicu voleo je 50 godina, a onda sebi ISPLANIRAO SMRT do najsitnijih detalja da bi je poštedeo: Bolna istina o kraju Bekima Fehmiua

Bekim Fehmiu, jedan od najboljih glumaca koje je imala jugoslovenska kinematografija i srpski glumac albanskog porekla, ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj, ali i svetskoj sceni.

Ogromnu slavu stekao je u čuvenom filmu crnog talasa "Skupljači perja", nakon čega je zabeležio ogromne uspehe u Italiji i među prvima stao pred holivudske kamere sarađujući sa velikanima poput Džona Hjustona i Ave Gardner.

Pored blistave karijere, glumčev život obeležila je i filmska ljubav prema koleginici Branki Petrić, koju je voleo dugih 50 godina. Upoznali su se još tokom studija na glumačkoj akademiji, a svoju ljubav su krunisali venčanjem u Rimu i rođenjem dvojice sinova, Hedona i Uliksa.

Bekim Fehmiju izrežirao sopstvenu smrt

Međutim, ono što je region ostavilo u potpunom šoku bio je način na koji je ovaj slavni glumac odlučio da skonča. Prema potresnoj ispovesti njegove udovice, Bekim Fehmiu je samoubistvo izvršio tako što je "izrežirao" sopstvenu smrt do najsitnijih detalja. Vodeći se Senekinom mišlju da je "vlast nad samim sobom najveća vlast", glumac se pažljivo pripremio za tragični čin. Kako bi poštedeo suprugu traume, tragedija se nije dogodila u njihovoj spavaćoj sobi, već u radnoj, gde je legao na bordo otoman na kojem se nije videla krv, pokriven čaršavom. Pucao je sebi u slepoočnicu, a Branka je kasnije ispričala da mu je pištolj ostao u ruci, dok je rana bila okrugla "kao malina".

Kao deo ove "kompletne režije smrti", Bekim je pre samoubistva doneo jastuk, ostavio oproštajno pismo i svoj sat, koji njegova udovica i danas nosi. Ovaj pažljivo isplanirani, tragični odlazak Branka je opisala kao "potpuno zaokružen čin" i "čistu estetiku", dok je njegov sin Uliks, kada su otišli na identifikaciju, izgovorio: "Kako je tata lep".

Bekim nije hteo nigde da ga stavljaju i svrstavaju. On je pripadao svojoj porodici i našoj porodici. I veoma i istinski je doživljavao ono što je počelo da nam se dešava i ono što mi sada živimo. Jer danas nam deluje da se sve urušilo. Čemu tačno da verujemo? Toliko se na globalnom planu stvorilo nepoverenje. Vreme se iščašilo iz zgloba i kao da se svi pitamo da li je došlo do neke tačke potpunog beznađa, bezidejnosti, bez neke vodilje. Neko je izjavio da je utopija sada glavna ideja. A Bekim je već to osećao. Za njega je umetnost bila najuzvišenija kada je osetio da se svet urušava, a da ne govorim o našoj situaciji kada se pojavljuju najgore ljudske osobine, on je bio razočaran. Nije ni samo razočaranje već ono: "Svete, neću te više takvog. Želim neki drugi svet. Lepši i plemenitiji. Nosi se."

Govoreći o Bekimovom oproštajnom pismu ona je otkrila da je bilo napisano lepim rukopisom što možda znači, kako kaže, da ga je i ranije napisao.- U njemu nam je poručio da nas voli, da odlazi vrlo miran i odlučan. Nije hteo da o tome obavestimo javnost niti da oproštaj bude javan. Način na koji je otišao i sve što se oko toga zbilo, govori da se nije bojao smrti i to mi je velika uteha - rekla je svojevremeno Branka Petrić.Ranije te godine, Bekim je doživeo moždani udar i zbog toga nije više izlazio iz njihovog porodičnog doma na Zvezdari.

Autor: M.K.