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ŠEST MESECI NAKON POROĐAJA ŽELI DA IDE NA INTERVENCIJU: Naša pevačica zatražila pomoć javno

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Aleksandra Bursać porodila se u decembru prošle godine i na svet donela ćerkicu Kasiju. Ona se nedavno vratila nastupima, počela sa suprugom da zida kuću, a sada je rešila i da napravi promenu u fizičkom izgledu.

Naime, Aleksandra želi da ide na lasersko uklanjanje tetovaža kako bi vratila prirodan izgled obrva, a na Instagramu je zatražila pomoć žena koje su istu intervenciju radile.

- Da li neko ima iskustva sa dobrim laserom za skidanje tetovaža? Obrve su u pitanju.

Foto: Pink.rs

"Gradimo kuću u Banovcima"

Podsetimo, Aleksandra i Stevan Sekulić nedavno su nam otkrili da zidaju kuću van Beograda.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Gradimo kuću u Banovcima, mnogo je lepo, mirno i želeli smo da se malo izolujemo zbog tog pritiska. Žao mi je šta se dešava kolegama, čula sam se sa Slobinom ženom i sa Minom ću kada izađe iz bolnice - rekli su nam tada i otkrili kako funkcionišu otkako su postali roditelji.

- Sve odluke donosimo zajedno. Sve obaveze smo raspodelili jer ne može sve mama. Vratila sam se i poslu, jako teško mi je palo kada sam prvi put otišla na svirku. Sa svekrvom se odlično slažem, iskreno nikada ne bih pristala da živimo pod istim krovom. Jako volimo i cenimo svoje roditelje, ali je nama potrebna naša privatnost, a njima njihova. Trenutno nam je dete nam je prioritet, totalno nas je to promenilo. Karijera nam je manje važna.

Autor: M.K.

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