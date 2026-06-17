NADUO MI SE JEZIK, ODMAH SAM UZELA TABLETE! Iva Štrljić zamalo završila u Hitnoj, sve se desilo usred noći: Bilo je strašno

Glumica Iva Štrljić nedavno je imala veliki problem kada joj se iznenada pojavila alergijska reakcija kada je pojela koštunjavo voće.

Ona je otkrila da je situacija bila ozbiljna jer joj je otekao jezik, zatvorilo se grlo, ali je shvatila šta se dešava, pa je brzo odreagovala.

Sa Ivom smo takođe, proveli dan na bazenu, a ona nam je pokazala koliko je doterala liniju, kao i kako izgleda njen dan za trening i opuštanje.

- Otkako sam bila mala mnogo sam volela da plivam, sport je meni nešto vrlo važno, pa nije ni čudo što mi nije teško da odem sa šminkom i frizurom na bazen.

Sa time stvarno nemam problem. Pilates je takođe jedna od opcija uz pomoć kojih uspevam da održim dobar izgled. Pojela bih ja svašta, ali sam zaista karakter i trudim se da mi ishrana bude zaista zdrava - rekla je Iva.

Iva je otkrila da joj se nedavno desio incident, koji je bio vrlo opasan, kada se iznenada pojavila alergijska reakcija na stvar koju ona inače, jede redovno.

- Desio mi se nedavno incident sa alergijom, koji me je poprilično uplašio. Veliki deo moje ishrane se zasnivao na bademima, lečnicima i koštunjavom voću. Nisam neko ko je veliki zaljubljenik u meso, ponekad pojedem samo kada nešto moram.

E sada, uveče sam pojela nekoliko oraha i počelo je grlo da mi se steže, jezik mi je oticao, a inače imam na neke biljke alergiju. Sreća, pa sam popila lek odmah ujutru nakon snimanja i shvatila sam tada da ja više ne smem da jedem. Nisam pozvala Hitnu pomoć, jer sam u trenutku primetila šta mi se desilo.

Popila sam najjače tablete koje imam u kući i sačekala sam da vidim šta će da bude. Otekao mi je jezik, ali je onda počelo sve nekako da se smiruje. Sada ne smem ni tih 40 grama badema da uzmem koje sam jela na snimanju - rekla je glumica iskreno.

"Svako može da stigne da trenira"

Iva tvrdi da ne razume ljude koji imaju izgovore oko toga da ne stižu da vode računa o sebi.

- Svako može da stigne da trenira ako samo želi. Ja volim kaldrma fitnes, odnosno šetnju. Kad god sam u gužvi, a da moram da pričam telefonom, ja izađem napolje, šetam i razgovaram. To je odlično utrošeno vreme. Šetnja je uvek zdrava, tako da najbolje je spojiti lepo i korisno.

Autor: M.K.