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OSTAJALA SAM SA NJIM ZBOG FINANSIJA! Ćerku Goce Božinovske muž tri godine sramno varao, a ona sad NAŠLA DEČKA BIZNISMENA: Otvorila dušu i sve priznala

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Instagram.com ||

Jelena Vučković, ćerka pevačice Goce Božinovske preživela je pakao kada je saznala da je njen bivši muž u paralelnoj vezi dok je sa njom u braku. Jelena je sada otvorila dušu i progovorila o toksičnom odnosu iz kojeg je izašla.

Naime, Jelena Vučković, sada uživa u novoj ljubavi sa izabranikom za koga kaže da je u ugostiteljstvu.

- Razvela sam se skoro, izašla iz jedne toksične veze. Sada vidim da to nije bila ljubav, ljubav ne treba da boli, treba da bude prelepo. Sada sam presrećna - rekla je i dodala:

- Nije bilo fizičkog nasilja. Majka mi je uvek davala savete, ali ko još sluša roditelje, mislimo da smo najpametniji. Goca je za njega odmah rekla šta misli, ispostavilo se da je bila u pravu. Mog novog partnera majka obožava, on je divan momak, borac, lepo se slažemo. U nekim godinama sličnim smo se sreli, to su neke najlepše ljubavi. On je ugostitelj, ima svoje lokale.

Foto: Instagram.com

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Pevačica tvrdi da je sad tek saznala šta je prava ljubav.

- Sada po prvi put verujem i vidim šta je prava ljubav. Trebalo mi je 13 godina da shvatim, da se osvestim, sve misliš neko će se promeniti. Ajde ostajemo zbog nekih stvari, posla, finansija, to je tako teklo, međutim, onda se desila prevara, dugi niz godina to se dešavalo iza mojih leđa, međutim, ja sam to sve ostavila iza sebe.

Kaže da je potražila stručnu pomoć.

- Nikada ne bih oprostila prevaru. Potražila sam stručnu pomoć nakon svega što se desilo, lepo se osećam.

Nikada nismo bile u boljim odnosima

"Sa majkom, sa kojom je imala nesuglasice, sada je u sjajnim odnosima.

- Moja majka i ja smo sada u nikad boljim odnosima jer sada vidim da su tu neki drugi ljudi dobro odigrali svoje lažne uloge, mislim na bivšeg partnera. Sve mu je smetalo.

Autor: M. K.

#Goca Božinovska

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