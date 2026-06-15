ĆERKA SUZANE MANČIĆ TRUDNA: Teodora čeka dete sa 23 godine starijim mužem, sad pokazala stomak (FOTO)

Teodora Kunić, ćerka voditeljke Suzane Mančić, u drugom je stanju. Kako možemo videti na slikama koje su objavljene na društvenim mrežama, ona je u poodmakloj trudnoći.

Sliku trudne Teodore na svom Instagramu je objavio njihov kum. Oni su bili u restoranu na ručku, a za ovu priliku lepa trudnica odabrala je elegantnu, lepršavu haljinu krem boje sa otvorenim ramenima, koja na nežan način prati njenu figuru i naglašava trudnički stomak.

Ovaj par, čija je romansa od samog početka privlačila veliku pažnju javnosti zbog razlike od 23 godine između Teodore i generala Talijana, ne krije sreću zbog prinove koja je na putu.

Evo ko je Miroslav Talijan

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci. Posle Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija, a potom nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije, a doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane.

Već godinama je u vojnoj službi, a od prvog položaja potpuručnika napredovao je do komadanta 72. brigade za specijalne operacije, što je postao 2018. godine, piše na sajtu Vojske Srbije.

Službu je započeo kao komandir voda u četi vojne policije, a potom i kao komandir voda u padobransko-izviđačkoj četi, komandir odeljenja u četi vojne policije Bataljon za protivteroristička dejstava, komandir padobranske čete, komandant Bataljona za protivteroristička dejstava, nastavnik na Katedri operatike na Vojnoj akademiji, rukovodilac poslediplomskih studija i usavršavanja u Školi nacionalne odbrane na Vojnoj akademiji, načelnik Škole nacionalne odbrane, načelnik Vojne akademije, pa sve do komadanta Specijalne brigade, posle čega je dobio dužnost komadanta 72. brigade za specijalne operacije.

Autor: M.K.