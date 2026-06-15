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TRUDNA ĆERKA SUZANE MANČIĆ SE VENČALA TIK PRED POROĐAJ! Ljubi 23 godine starijeg generala, a sad se oglasio kum: To je svetinja! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/privatna arhiva, tv pink printscreen, pixabay.com ||

Teodora Kunić, ćerka naše poznate voditeljke Suzane Mančić, izgovorila je sudbonosno "da" 23 godine starijem brigadnom generalu Miroslavu Talijanu. Par, koji već mesecima unazad privlači pažnju javnosti, sklopio je građanski brak pred sam porođaj, a čestitke za njihov zajednički život pristižu sa svih strana.

Pored nedavnog venčanja, Teodora i Miroslav imaju još jedan veliki razlog za slavlje – par očekuje prinovu, što celu priču čini dodatno emotivnijom za njihove najbliže. Teodori je ovo drugi brak, nakon što je prvi put sudbonosno "da" izgovorila u Las Vegasu, dok je generalu Talijanu ovo treći brak, a iz prethodnih zajednica već ima petoro dece.

Emotivne reči kuma: "Kumstvo je svetinja"

Ceremonija građanskog venčanja obavljena je u Gradskoj opštini Stari grad, a uloga kuma pripala je Rodoljubu Stanimiroviću. On nije krio svoje oduševljenje ovim činom, ističući da je za njega kumstvo prava svetinja. Svoje emocije i ponos podelio je i javno, uputivši dirljive reči mladencima.

Foto: Instagram.com

- Juče sam u Gradskoj opštini Stari grad imao izuzetnu čast, privilegiju i neizmerno zadovoljstvo da kao svedok i kum svom dragom Miroslavu prisustvujem svečanom činu građanskog sklapanja braka sa njegovom izabranicom, a od juče i mojom dragom kumom Teodorom Talijan. Biti kum na početku zajedničkog životnog puta dvoje divnih ljudi, koji svoju iskrenu ljubav krunišu brakom, predstavlja poseban trenutak ispunjen ponosom, odgovornošću i najlepšim emocijama".

Mladencima prijatelji nastavljaju da žele dug i srećan zajednički život, koji će biti ispunjen zdravljem, ljubavlju i razumevanjem.

Autor: M.K.

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