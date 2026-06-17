U MINIĆU I ŠTIKLAMA 20 DANA NAKON POROĐAJA! Pevačica (41) sa mlađim mužem otišla iz Srbije: On je čvrsto drži oko struka, pokazala kako uživaju (FOTO)

Iva Bojanović (41) porodila se krajem prošlog meseca i na svet donela sina Vukana. Ona je sada sa bebom i mužem otišla na putovanje odakle se oglasila.

Iva i Joca Stefanović trenutno borave u Italiji, a koliko uživaju svedoči pevačicin osmeh. Ona je podelila zajedničku fotografiju, a mnogi su primetili njen atraktivan stajling.

Iva je bila u miniću i papučama na štiklu, a mnogi su bili oduševljeni njenom vitkom figurom 20ak dana nakon porođaja.

"Smetali su mi komentari"

Iva je nedavno iskreno govorila o negativnim komentarima sa kojima se susretala zbog toga što je nekoliko godina starija od Joce.

- Na početku mi je to jako smetalo jer mislim da ljudi pričaju nerealno stvari. Da, vidi se razlika, ali ne tako drastično i to je zato što Joca izgleda mnogo mlađe nego što jeste, a ja sam svakako pet godina starija. Više mi ne smetaju komentari, dosadni su sa tim komentarima da sam mu kao mama. Počela sam da ulazim na profile da vidim kakav profil osobe može da mi kaže tako nešto. To su uglavnom neke nesrećnice bez zuba, čupave, raspuštene, nikakve koje su mlađe od mene 15 godina, a deluju starije.

Autor: M.K.