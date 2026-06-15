PRESREĆNA SAM! Prva izjava Suzane Mančić o trudnoj ćerki, puca od ponosa: Najvažnije mi je da beba bude dobro

Voditeljka Suzana Mančić oglasila se povodom radosnih vesti iz svoje porodice. Njena ćerka Teodora u drugom je stanju, a ponosna baka jedva čeka da unuče dođe na svet.

Suzana je rekla da nisu želeli da vesti o trudnoći dele sa javnosti u prvim mesecima.

- Bogu hvala dolazi beba. Ne bih puno da pričam o tome jer je još rano, samo mi je najvažnije da sve prođe kako treba i da beba bude zdrava. Radosne su vesti, jako sam srećna i jedva čekam - rekla je Suzana.

Teodora pokazala trudnički stomak

Fotografije trudne Teodore podelio je njihov kum na društvenim mrežama. Oni su bili u restoranu na ručku, a za ovu priliku lepa trudnica odabrala je elegantnu, lepršavu haljinu krem boje sa otvorenim ramenima, koja na nežan način prati njenu figuru i naglašava trudnički stomak.

Ko je zet Suzane Mančić

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci. Posle Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija, a potom nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije, a doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane.Već godinama je u vojnoj službi, a od prvog položaja potpuručnika napredovao je do komadanta 72. brigade za specijalne operacije, što je postao 2018. godine, piše na sajtu Vojske Srbije.

Službu je započeo kao komandir voda u četi vojne policije, a potom i kao komandir voda u padobransko-izviđačkoj četi, komandir odeljenja u četi vojne policije Bataljon za protivteroristička dejstava, komandir padobranske čete, komandant Bataljona za protivteroristička dejstava, nastavnik na Katedri operatike na Vojnoj akademiji, rukovodilac poslediplomskih studija i usavršavanja u Školi nacionalne odbrane na Vojnoj akademiji, načelnik Škole nacionalne odbrane, načelnik Vojne akademije, pa sve do komadanta Specijalne brigade, posle čega je dobio dužnost komadanta 72. brigade za specijalne operacije.

Autor: M.K.