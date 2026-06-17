NISAM BILA DOVOLJNO DOBRA, KRITIKOVALI SU ME... Niko ne zna da je Marija Mikić na početku karijere bila članica benda: Sad sve pare idu meni, ne moram da delim

Pevačica Marija Mikić uspešno je izgradila svoje ime i probila se na muzičku scenu kao jedna od retkih mladih pevačica koja se okrenula pop muzici.

Ona se sada prisetila početaka i otkrila da je nekada bila član benda gde je često kritikovana zbog pevanja.

Naime, Marija se pojavila kod kolega iz Vivo benda na promociji i otkrila da je upravo ona bila njihova pevačica.

- Ovo jesu moji počeci, ali nisam bila dovoljno dobra. Mitre me je stalno kritikovao, ali zato sam i napredovala. Govorio mi je da imam "ono nešto", ali da moram mnogo da vežbam - rekla je ona, a na pitanje da li joj je sada lakše kroz smeh je poručila:

- Jeste mi lakše, sve pare idu meni u džep, ne dajem više Miti. Šalim se, bilo je tu i druženja dosta. Kada si sam to ima i prednosti i mane.

Autor: M.K.