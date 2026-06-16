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Vuk Kostić se oženio u tajnosti i postao otac: Evo ko mu je supruga!

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock/Miloš Rafailović ||

Glumac Vuk Kostić (46) se, navodno, pre nekoliko meseci oženio u tajnosti i dobio je dete. Njegova supruga nije deo javnog sveta.

Naime, Vuk Kostić, koji je važio za najpoželjnijeg neženju, kako piše Kurir, dobio je ćerku i zakleo se na večnu ljubav devojci koja nije iz sveta pozorišta.

Ovu radosnu i veliku vest, glumac je ljubomorno čuvao od javnosti, podelivši je navodno isključivo sa svojim najbližima i kolegama iz Narodnog pozorišta u Beogradu.

Foto: TV Pink Printscreen

"Valjalo bi da dobijem dete"

Vuk Kostić nikada nije voleo previše da eksponira svoj privatni život, ali je uvek isticao koliko mu je porodica važna i da sanja o ulozi oca.

- Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspešniji. Volim stvari koje imam i negujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge- isticao je Vuk ranije za medije.

"Plašim se da neću biti dobar ćale kao moj"

Foto: Tanjug

Glumac je često naglašavao da mu je skladan brak roditelja, ali i kumova, bio najveći uzor.

- Brak je sveta tajna, kad ste jedno. Ljudi se ugledaju na odnose u porodici, ugledaju se na roditelje. Moj tata je držao moju mamu kao malo vode na dlanu, ja bih tako isto voleo - rekao je Kostić, ali je i priznao da oseća veliku odgovornost.

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- Znam da bih voleo da budem otac kakav je on bio. Možda se čak i plašim da ne bih mogao da budem toliko dobar ćale kao što je on bio - iskren je bio glumac.

Inače, Vuk Kostić je bio u vezi sa Jelisavetom Orašanin koja je u centru pažnje javnosti zbog razvoda i veze sa Pavlom Mensurom.

Autor: N.P.

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