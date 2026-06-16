Podrška iz prvih redova: Zorannah pratila Eloja na meču svetskog prvenstva, fotke raznežile sve (FOTO)

Naša influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, otišla je da podrži svog supruga, Eloja Ruma na utakmici na svetskom prvenstvu, te je fotke sa meča objavila na svom instagram profilu.

Zorana Jovanović, naša influenserka i nekadašnja blogerka, Zorannah udala se za golmana Eloja Ruma, a detalje upoznavanja, pa i same veze, ona je svakodnevno delila sa pratiocima na socijalnim mrežama.

Te tako, s obzirom na to da je njen suprug fudbaler, i da igra za reprezentaciju Kurasao, ona je rešila da obraduje pratioce, pa im je tako usnimila poznati tiktok trend "GRWM", odnosno u prevodu: "spremite se sa mnom za...", naglašavajući da se priprema za utakmicu svoje jače polovine.

Ona je, nakon toga, na svom Instagramu podelila fotografije sa same utakmice, te je tako pozirala dok je sedela na tribinama, a u pozadini se video stadion.

Posebno je pratioce oduševila fotografija na kojoj se vidi da je Eloj prišao tamo gde je ona sedela, pa je tako preko zidića grlio, što je jasno pokazalo koliko mu znači podrška u ovim trenucima, pogotovo voljene osobe.

Upoznala Eloja preko aplikacije za upoznavanje

Podsetimo, influenserka Zorana je svog sadašnjeg supruga upoznala preko aplikacije za upoznavanje, a zbog toga se našla na meti kritika. Kada ju je video na aplikaciji nije čekao da ga prihvati, nego je morao da plati da bi mi se javio, npr. 5 dolara, navodi ona i dodaje da je sedela sa drugaricom u parku kada joj je stigla poruka.

- Četiri dana kasnije ja sam bila u Ohaju - našalila se. On joj je napisao da je lepa, a ona na to odgovorila.

- Šta ti radiš u toj zabiti? - napisala je ona, što je njega prilično pogodilo, ali i privuklo da nastave konverzaciju.

Zorana kaže da su je prozivali jer je dečka upoznala na taj način.

- Kako živimo u 21. veku, aplikacije su svepristune te su i oblici upoznavanja evoluirali. Ukoliko je osoba sa druge strane povezala sve podake koji potvrđuju njegovu ili njenu istinitost, ne postoji ni jedan razlog da se javljaju sumnje. Naime, ista je činjenica kao da ste upoznali nekoga u klubu, što se vodi kao prihvatljiviji moderan način upoznavanja. Sve je isto samo se ovo dešava u digitalnom svetu, a dalja procena sa kakvom osobom komunuicirate je isključivo na vama, bilo da ste je upoznali online ili uživo - iskrena je bila Zorana.

Autor: Nikola Žugić