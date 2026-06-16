MARKO GAČIĆ U JEKU SKANDALA S BIVŠOM ŽENOM KUPUJE KINESKI AUTO: Naš pevač kamufliran u auto-salonu, spremio 30.000 evra za novu besnu mašinu

Ekipa jednog medija uslikala je našeg pevača, Marka Gačića, koji sada s ljubavnicom čeka dete, u jednom salonu automobila kako razgleda besne mašine!

Naš pevač Marko Gačić privukao je pažnju javnosti, ali ovoga puta, kako prenosi Kurir, ne novom numerom ili nekim skandalom, već prizorom iz svakodnevnog života, a koji nije promakao sedmoj sili. Pre nekoliko dana, Marko je, naime, zatečen u jednom prestoničkom tržnom centru, i to ni manje ni više, nego u salonu automobila.

On je u ovom salonu razgledao nove automobile jedne kineske marke, a koji su u poslednje vreme sve prisutniji na našem tržištu. Svoju pažnju posvetio je modelu čija se cena kreće, kako prenose mediji, oko 30.000 evra, a pored vozila se zadržavao, raspitivao o tehničkim karakteristikama, te je delovao veoma zaintresovano za isti.

Pevač se pojavio u potpuno opuštenom, sportskom izdanju, dok je na glavi nosio kačket, a trenerka i patike su upotpunjavale njegov ležerni stil. Marko je delovao kao svaki drugi posetilac, što je dodatno doprinelo utisku da je želeo da ostane neprimećen.

Razveo se od Goge Babić, čeka dete s ljubavnicom

Podsetimo, Marko se nedavno razišao od koleginice Goge Gačić, a sada sa novom devojkom Saškom čeka sina.

- U super smo odnosima, kao i dosad. Trudnica je fenomenalno, deca su presrećna. Nije bilo razočaranja što nije devojčica. Saška je divna prema mojoj deci i oni prema njoj, funkcionišemo super, ranije su se još upoznali. U dobrim sam odnosima sa ocem, čestitao mi je, kao i svi ostali. Slavlje smo napravili za mlađu ekipu, zato roditelji nisu bili na otkrivanju pola deteta. Oni podržavaju moju partnerku. Goga i ja smo u dobrim odnosima i ona mi je čestitala, viđamo se. Nova partnerka nije ljubomorna. Goga je ostala u kući u kojoj smo mi živeli. Uvek sam tu ako treba pomoć - rekao je Marko nedavno za Kurir, pa prokomentarisao to što nije odgovorio na poruku Tamare Milutinović, koja mu je kumovala na svadbi sa Gogom sa njene strane:

- Ljudi sa strane mnogo sebi daju za pravo. Nije me mnogo njih pozvalo da me pita kako sam, šta radim i šta ima novo. Kome ne trebam ja, ne trebaju ni oni meni. Goga i ja znamo najbolje da li sam ispao fer, ne mislim da nisam - zaključio je Marko Gačić.

Podsetimo, Goga je nedavno u iskrenom i emotivnom intervjuu govorila o odnosu sa Markom, s kojim je i dalje zvanično u braku.

Autor: pink.rs