Plašim da neću biti dobar ćale kao što je moj otac bio: Vuk Kostić dobio ćerku, a ovako je govorio o porodici

Glumac Vuk Kostić (46), koji već godinama nosi titulu jednog od najpoželjnijih muškaraca na našoj javnoj sceni, navodno se oženio u tajnosti i dobio ćerku.

Inače, Vuk Kostić, naš glumac, nikada nije krio da su mu brak i očinstvo bile najveće životne želje.

- Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspešniji. Danas ne smeš mnogo da pričaš o tome da si srećan, odmah počnu da te mrze. Volim stvari koje imam i negujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge - ispričao je ranije on.

Takođe, glumac nikada nije krio koliko mu je značio otac, legendarni Mihajlo Kostić Pljaka, čiji je prerani odlazak ostavio dubok trag u njegovom životu.

Kada je ostao bez njega, Vuk Kostić je imao samo 22. godine i tek je započinjao svoj profesionalni put, zbog čega mu je taj gubitak bio još teži.

Ipak, ono što je ostalo zauvek jeste primer očinske ljubavi kojoj se i danas divi.

- Odrastao sam gledajući skladan brak, i svi oko mene ga imaju. To je prvo ono što utiče na tebe, svi kumovi moji imaju skladan brak. Moraš da imaš neki cilj, ali biće onako kako bude. Voleo bih, to je moja želja, takav je bio moj ćale prema meni, i moja majka prema ocu. Brak je sveta tajna, kad ste jedno. Ljudi se ugledaju na odnose u porodici, ugledaju se na roditelje. Moj tata je držao moju mamu kao malo vode na dlanu, ja bih tako isto voleo - istakao je glumac, pa nastavio:

I znam da bih voleo da budem otac kakav je on bio. Voleo bih da budem ćale na tom nivou. Možda se čak i plašim da ne bih mogao da budem toliko dobar ćale kao što je on bio, ali strah od neuspeha je neuspeh sam po sebi.

Autor: Nikola Žugić