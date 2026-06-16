Leni Kravic stigao u Beograd, Ana Divac POZVANA NA PRIVATNU ŽURKU: Košarkaševa žena objavila slike iz restorana (FOTO)

Svetska rok ikona, Leni Kravic, stigao je u Beograd pred svoj predstojeći spektakl. Njegov boravak u prestonici započeo je u strogoj tajnosti prisustvom na privatnoj žurki, koja je sinoć održana u jednom poznatom beogradskom restoranu u centru grada.

Atmosferu sa ovog ekskluzivnog okupljanja otkrila je Ana Divac, supruga legendarnog košarkaša Vlade Divca, koja je oduševila javnost objavivši fotografiju sa popularnim pevačem.

Ona je tom prilikom uslikala i jedan detalj sa stola – neobičnu saksiju sa cvećem, uz izjavu: „Privatna žurka”.

Ana Divac u vrtoglavim štiklama

Za ovu priliku, Ana Divac je odabrala usku, crnu kombinaciju upotpunjenu efektnim sakoom sa vrtoglavim štiklama, dok se Leni na proslavi pojavio u svom prepoznatljivom, autentičnom izdanju.

Svetska zvezda je nosila kožnu jaknu, džins, kaubojske čizme, kao i nezaobilazne tamne naočare i upečatljive aksesoare. Slavni umetnik će pred beogradskom publikom nastupiti u sredu, 17. juna na Ušću. Publika može da očekuje magično veče prepuno adrenalina i bezvremenskih hitova, a zajedno sa njim na beogradsku scenu stupiće i DE'WAYNE, koga nazivaju rok uraganom nove generacije.

Autor: Nikola Žugić