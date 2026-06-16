Zanimale su ga SAMO DVE STVARI! Naš pevač progovorio o susretu sa Rikijem Martinom, evo šta ga je pitao

Mladi srpski pevač Filip Marinkov, publici poznatiji kao Filarri, poslednjih dana privlači pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa svetskom muzičkom zvezdom Rikijem Martinom.

Kako se latino superstar trenutno nalazi u našoj prestonici povodom velikog koncerta koji održava, ova fotografija i susret izazvali su brojne reakcije i komentare na internetu.

Mnogi su se zapitali kako se mladi srpski izvođač našao u društvu jednog od najpoznatijih pevača na svetu, a Filarri je otkrio da se sve desilo potpuno spontano kada je otišao po svoje ulaznice.

- Ja sam otišao da pokupim karte, i sreli smo se, upoznali, proćaskali, a onda smo morali i da se slikamo, jer, što se kaže - što nije na Instagramu nije se ni desilo, a ja sam morao da se pohvalim da sam se upoznao sa Rikijem Martinom - ispričao je Filarri kroz osmeh.

Oduševljen ponašanjem svetske zvezde

Brojne fanove često zanima kako se holivudske zvezde ponašaju kada siđu sa scene, a Filarri je imao priliku da iz prve ruke stekne utisak o slavnom pevaču. Kako je istakao, Riki Martin je potpuno neposredan.

- Jako jedan prizeman... kao što kažu za sve holivudske zvezde, toliko prizeman, pristupačan, drag, mio - priznao je on.

"Rekao sam mu čime se bavim"

Naš pevač je dodao da tokom razgovora nije imao nimalo treme, uprkos tome što je pričao sa umetnikom čiji hitovi decenijama obaraju rekorde širom sveta.

- Baš nisam imao nikakvu potrebu da ga se plašim, jer je jako pristupačan, a prvo ga je zanimalo da li je odavde, onda čime se bavim, ja sam rekao da sam mu kolega - otkrio je Filarri detalje njihovog razgovora.

Autor: Nikola Žugić