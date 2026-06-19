Džehva uložila 40.000 evra u renoviranje kuće na selu: Sad pokazala kako teku radovi (FOTO)

Srpska pevačica Teodora Džehverović ovih dana preokupirana je poslovima koji se tiču renoviranje njene kuće na selu.

Pevačica lično učestvuje u renoviranju, a u pomoć su pritekli brat Sava Džehverović i snajka Adriana Kadar, koji su nedavno došli iz Dubaija, gde inače žive. Teodora Džehverović je pokazala pratiocima na Instagramu kako teku radovi na kući u selu. Ona je objavila video snimak na kojem se vidi kako nazdravlja sa snajkom, u pauzi rada, dok njen brat Sava uveliko radi.

Očigledno je da je ovaj trojac vredan i da, iako obavljaju težak posao, vlada dobra atmosfera i sreća što će srediti dom u kom će uživati kada im dosadi brz život u gradu.

Uložila 40.000 evra

Pevačica Teodora Džehverović nedavno je kupila vikendicu za čije renoviranje je izdvojila veliku sumu novca. Ova stara kuća zahteva mnogo sređivanja, budući da se nalazila u baš lošem stanju.

Naime, Teodora je želela da napravi sebi oazu mira, te je u jednom selu blizu njenog rodnog mesta pazarila napuštenu kuću koju će opremiti po svom ukusu. Kuća naizgled izgleda oronulo i staro, ali Teodora ne štedi para kada je rekonstrukcija i opremanje vikendice u pitanju.

- Svi su se čudili prvo sto je toliko platila tu staru kuću sa malim dvorištem, a posle tek kad su čuli koliko će uložiti do kraja… Međutim, nju nije briga, ovo je bio njen san, da napravi sebi mesto za uživanje. U kući je bilo dosta vlage, loša je izolacija i krov je dotrajao, a želi da menja i fasadu, pa će tako biti puno posla… Kada tek krene opremanje unutra, možda joj i 40.000 evra koje je planirala, neće biti dovoljno ‐ ispričao je izvor blizak pevačici za Informer.

Autor: Nikola Žugić