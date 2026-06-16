SKINULA SE ANA IVANOVIĆ I SVE JE STALO! Bivša teniserka uživa van Srbije, a zbog njenog izdanja u belom bikiniju PRŠTE komentari

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović odlučila je da tople letnje dane provede na prelepoj italijanskoj obali, uživajući u čarima sunčane Sardinije.

Svoje pratioce na Instagramu obradovala je predivnim prizorima sa odmora, pokazavši da joj mediteransko sunce i te kako prija, a njen besprekoran stil ponovo je u centru pažnje.

Na jednoj od fotografija, Ana Ivanović pozira opušteno sedeći na velikim stenama tik uz kristalno čisto, prozirno more. Za uživanje na plaži odabrala je izuzetno moderan beli dvodelni kupaći kostim, koji se ističe interesantnim detaljima u vidu braon prstenova na gornjem i donjem delu.

Njena vitka figura došla je do punog izražaja, a celokupan "plažni" izgled upotpunila je diskretnom zlatnom ogrlicom, minđušama i narukvicom.

Elegancija u crnom i šešir koji je "ukrao šou"

Pored izdanja za plažu, Ana je demonstrirala i svoj prefinjeni modni ukus u rustičnom mediteranskom ambijentu. Pozirajući naslonjena na kameni zid, odabrala je šik, dvodelnu crnu kombinaciju – elegantni kratki top na bretele i pantalone.

Ono što je zaštitni znak oba njena letnja izdanja jeste fantastičan, široki beli pleteni šešir ukrašen upečatljivom crvenom trakom. Ovaj aksesoar joj pruža dozu holivudskog glamura, a uz blagi osmeh bez teške šminke, Ana je još jednom potvrdila zašto važi za ikonu prirodne lepote.

Zbog novih fotografija bivše teniserke komentari se ispod njene objave samo nižu.

Autor: Nikola Žugić