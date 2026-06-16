Menjali ih kao čarape! Ovi poznati Srbi su rekorderi po broju propalih brakova, evo ko je imao 12 komada

Iako sreću nisu pronašli kraj prvog partnera ove estradne zvezde to nije obeshrabrilo, pa su pred matičara stali drugi, treći, pa i četvrti put!

Glumica Jelena Jovičić posle dva neuspela braka pronašla je srodnu dušu i otkrila da planira da ozvaniči vezu i da se uda treći put. Jelena nije jedina na javnoj sceni koja je "večnoj ljubavi" šansu dala više puta.

Crna protiv malera

Pevačica Kaja Ostojić pre dve godine udala se četvrti put, a o svojim razvodima i izborima često govori javno.

- Čitam neke komentare, te udala se četvrti put, te ovo joj je četvrti muž… I neverovatno mi je kako je to ljudima važno. I zbog čega? S druge strane, niko ne komentariše ove koji iza sebe imaju samo jedan brak ili su još uvek u njemu, a varaju se po 30 godina. Neki tako dočekaju i zlatnu svadbu, ali bitno je da je to samo jedan brak - poručila je Kaja jednom prilikom.

Ona se prvi put udala u 19. godini za Nikolu Dragojlovića sa kojim ima ćerku na koju je danas veoma ponosna. Usledili su brakovi sa košarkašem Urošem Duvnjakom i dižejem Džunior Džekom, da bi sreću našla kraj Miloša Čujovića. Na venčanju sa Milošem nosila je crnu venčanicu, a mnogi su komentarisali da je pevačica ovim potezom htela da razmbije maler.

Najskladniji par na estradi

Poput Kaje Ostojić i starija koleginica Zorica Brunclik sreću je našla iz četvrtog puta, a već 40 godina u srećnom je braku sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišom. Njih dvoje važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a iz ljihove ljubavi rodila se ćerka Zlata. Ipak pre Kemiša nije bila najsrećnija kada je ljubav u pitanju.

Naime, ćerku Mariju dobila je u vanbračnoj zajednici kada je imala tek 18 godina. Prvi pevačicin muž bio je takođe harmonikaš Zoran Tutić, koji je bio šef orkestra sa kojim je u tom periodu nastupala. U braku sa Zoranom Zorica je dobila sina Đorđa Tutića. Međutim, ovaj brak nije opstao, i Zorica je sreći potražila kraj drugog harmonikaša - Ljube Kešelja, sa kojim je dobila ćerku Miljanu.

Prvi put se udala sa 14

Spletom životnih okolnosti Zlata Petrović prvi put se udala sa samo 14 godina. To je bio ugovoren brak sa mladićem iz ugledne, seoske porodice. Nakon što je pobegla od braka na koji je bila prisiljena imala je još jedan brak, koji je kratko trajao, a kada je postala punoletna već je bila u trećem braku, sa kolegom Hasanom Dudićem sa kojim ima naslednika Mikija Dudića. Nakon razvoda od Hasana udala se za voditelja Zorana Pejića Peju, sa kojim je dobila sina Jovana, ali ni ni u ovoj zajednici nije bilo sreće.

Prvom mužu bi se vratila

Po propalim brakovima i neuspelim ljubavima dobro je poznata Nataša Bekvalac o čijoj aferi sa fiudbalerom ovih dana bruji javnost. Pevačica iza sebe ima tri braka sa vaterpolistom Danilom Ikodinovićem, rukometašem Ljubom Jovanovićem i biznismenom Lukom Lazukićem.

Nataša je jednom prilikom otkrila da bi kada bi morala da se vrati jednom bišem mužu to bio Danilo Ikodinović, a da je najviše povredila Ljubu Jovanovića.

Vratio se staroj ljubavi

Život Darka Lazića obeležile su tri žene. Prvi put pevač se oženio koleginicom Anom Sević i sa njom dobio ćerku Lorenu. Nakon njihovog razvoda živeo je u vanbračnoj zajednici sa Marinom Gagić sa kojom je dobio sina Alekseja i planirao budućnost.

Međutim, njihova veza nije opstala, a Darko se skrasio pored Katarine koja je njegova ljubav iz mladosti. Njih dvoje su se venačali i dobili ćerku Srnu.

Razvela se 12 puta

Maja Odžaklijevska jednom prilikom rekla da iza sebe ima čak 12 brakova, ali je zatim objasnila da misli na duge veze koje se mogu izjednačiti sa brakom.

- Imala sam 12 takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja trpam sve stvari u kese za đubre i kažem: "Stvari su ti ispred." Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: "Jedan se otegao, drugi se protegao" - rekla je Maja.

Osmoro dece sa osam žena

Pevač Đovani Bajramović ima čak osmoro dece i to sa osam različitih žena. Ponosni je otac šest sinova i dve ćerke. Iako je njegova porodica velika, Đovani ističe da je odlučio da se tu zaustavi i da se više neće ženiti.

- Sa svakom ženom imam po jedno dete. Ne živim ja 300 godina, uživam. Cilj mi je fudbalski tim. Ne, rekao sam, neću više - našalio se nedavno Đovani.

Autor: pink.rs