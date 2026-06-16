DA NIJE BILO SINANA, MOŽDA BIH SAD VOZIO TRAKTOR U DERVENTI: Mile Kitić otkrio kako je zahvaljujući ovom pevaču postao član Južnog vetra!

Legendarni folk pevač Mile Kitić biće deo koncerta "Južnog vetra". Dve večeri, 26. juna i 27. juna na beogradskom stadionu "Tašmajdan" okupiće se velike zvezde muzičke scene i posle mnogo godina muzikom "Južnog vetra" obradovati sve fanove ovog zvuka.

Osim Mileta Kitića učešće su potvrdili i Kemal Malovčić, Suzana Jovanović, Marta Savić, Srećko Šušić, Gojko, Anica Milenković, Andreana Čekić, Uroš Živković, Sinanov sin Medo Sakić, Peđa Medenica i mnogi drugi. Kitića i Sakića, koji nije sa nama osam godina, a čije pesme će se čuti obe večeri na Tašmajdanu vezivalo je veliko prijateljstvo. mile je jednom prilikom gostujući na Kurir televiziji otkrio da je upravo zahvaljujući Sinanu postao deo čuvene petorke koju su osim njih dvojice činili i kemal Malovčić, dragana Mirković i šemsa Suljaković.

- Da nije bilo Sinana, ja sigurno ne bih bio u "Južnom vetru". Sinan i Šemsa su pre mene već snimili dve ploče - počeo je Mile pa nastavio:

- Mi pevamo u Odžaku, a Sinan je mene nešto zagotivio, imao sam dobar auto, došao iz Amerike, stavim ga fino u auto, vozim ga, baš sam ga fino ušuškao. Sećam se kao sad, mi završimo oko dva sata i on zove Mileta Ilića Basa. Ja pevam dobro grčke pesme, imam taj izraz, mogu da otpevam taj orijental. Rekoh: "Sinane, ja bih snimio nešto s "Južnim vetrom" i on zove Mileta u dva sata noću, kaže: "Brate, ima ja ovde brata Mileta, molim te da ga dovedem u Beograd da ga čuješ", kaže Mile: "Pošalji mi ploču". Ja imao tu ploču "Jorgovane", radio sam s Bosancem i Mile uopšte nije bio zainteresovan za mene kad je čuo. Nije mu se svideo taj moj izraz.

Nakon toga došlo je do preokreta.

- Kasnije sam bio gost Hanke Paldum ovde u Domu sindikata, tad je Mile snimio sa Hankom "Nema kajanja" i odemo u "Euridiku", bio je neki dobar bend iz Novog Sada, sviraju grčke pesme i meni Hankin muž kaže da otpevan neke grčke. Pevam grčke pesme kao da sam Grk i ja ustanem i otpevam blok grčkih pesama i Mile odmah kaže, tad je stanovao u Majke Jevrosime, da dođem sutra u 10. Ja došao, a on meni "Čašu ljubavi", "Ja neću ljepšu", "Elena", sve hitove odmah i meni se odjednom život promeni. Znači da je Sinan tu bio osamdeset posto zaslužan što sam ja došao u "Južni vetar". Ko zna možda bih sad vozio traktor tamo kod Dervente.

Autor: M.K.