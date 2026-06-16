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SAŠA KOVAČEVIĆ I ZORANA OTKRILI POL BEBE: Ostvarila im se velika želja!

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Instagram.com ||

Pevač Saša Kovačević (40) uskoro će postati otac, a sada su on i njegova supruga Zorana otkrili pol bebe. Oni su godinama radili na potomstvu, a sada im se velika želja i ostvarila.

Saša Kovačević i Zorana Tasovac uskoro će postati roditelji dečaka.

- Presrećni smo što ćemo dobiti sina - poručili su oni za "Hello".

"Neko bi trebalo da nastavi lozu"

Saša i Zorana su krili u početku vesti o trudnoći, a pevač je nedavno govorio i o tome da li priželjkuje dečaka ili devojčicu.

Foto: Pink.rs, Instagram.com

- Trudili smo se da neko vreme to krijemo dok ne bude sve kako treba, ne znamo odakle je vest procurila, ali je sada apsurdno da demantujem nešto što je istina. Jako smo srećni i čekamo dan kada će nam doći mali Kovačević ili Kovačevićka - rekao je Saša, a onda je otkrio koji pol deteta priželjkuje:

- E, vidi, neko bi trebao da nastavi lozu Kovačević, jako mi je bitno, ali bih jako voleo da dobijem devojčicu jer sam zaljubljen u svoju Iskru i ceo taj proces sazrevanja i sve, zajedno živimo od njene druge godine i ce taj period mi je bio prelep sa ženskim detetom. Voleo bih da je devojčica, ali ako bude dečak, biću srećan.

Autor: M.K.

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