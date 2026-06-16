POZNATI SE SJATILI NA KONCERT RIKIJA MARTINA: Među prvima stigla Ceca, sva u belom, a evo ko je još došao da uživa u hitovima planetarne latino zvezde (FOTO+VIDEO)

Koncert Rikija Martina okupio je veliki broj poznatih ličnosti, a jedna od njih je i Svetlana Ceca Ražnatović.

Muzički spektakl godine zvanično je počeo, a planetarno popularna zvezda Riki Martin uskoro će izaći na scenu festivala "Belgrade River Fest", a prostor tik uz reku preplavila je neverovatna latino energija. Među prvima je stigla Svetlana Ceca Ražnatović.

Veliki broj fanova, među kojima su i brojni državljani drugih zemalja, uveliko je takođe pristigao, a tu je pevačica Anđela Vujović Angellina.

Pristigla je i zvezda neprocenjivog glasa Jelena Tomašević ne krivši svoje uzbuđenje što će čuti legendu uz koji su mnogi od nas odrasli.

"Svi se sećamo hitova Rikija Martina kad smo bili deca tako da sam zaista srećna što ćemo baš u Beogradu imati priliku da ga slušamo i gledamo izbliza. Velika je to stvar za Beograd," kazala je Jelena i istakla da je radosna i zbog toga što je tu da upriliči i peti rođendan Belgrade River Fest-a.

"Na prvom Belgrade River Festu imala sam čast da pevam sa Androm Bočelijem što je, pored Evrovizije, jedna od najlepših stvari koja mi se desila u poslovnom smislu," istakla je i dodala da će večeras njen suprug Ivan Bosiljčić propustiti koncert iz privatnih razloga.

Za prve redove spremna je i Marija Mikić koja je došla u društvu Stevana Radivojevića, a koja za beogradsku manifestaciju odabrala belo, crnu kreaciju sa zavidnim dekolteom. Za spektal je oran i Filari koji je u džep belog odela zadenuo crvenu ružu spremnu samo za Rikija.

Od poznatih su tu i Danijela Karić i Ivan Mileusnić.

Autor: M.K.