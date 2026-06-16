VEČERAS ĆEMO ZABORAVITI NA SVE PROBLEME, RATOVE... Riki Martin zapalio Beograd, publika u transu uz latino hitove, a njegov emotivni govor ODUŠEVIO sve! (FOTO+VIDEO)

Muzička zvezda Riki Martin spreman je spektakularan koncert na festivalu u Beogradu, okupivši brojne poznate ličnosti u publici uz reku.

Muzički spektakl godine zvanično je počeo, a planetarno popularna zvezda Riki Martin izašao je na raskošnu scenu festivala "Belgrade River Fest", a prostor tik uz reku preplavila je neverovatna latino energija.

Već sa prvim taktovima njegovih najvećih hitova, publika u Beogradu pala je u trans, a harizmatični portorikanski pevač još jednom je dokazao zašto decenijama drži titulu neprevaziđenog svetskog zavodnika i šoumena.

- Osećam da će ovo biti prelepo veče. Osećam vašu energiju, vidim vaše osmehe, ovo će biti specijalna noć. Da li ste spremni? Ja jesam. Ovde sam, doneo sam svoju muziku, prvi put sam u Srbiji i ostaviću svoju dušu na bini. Mi smo na odmoru danas, zaboravićemo na sve probleme i ratove... Da li smo spremni? Hvala svima - poručio je Riki na početku koncerta i ovim rečima oduševio sve.

Riki je sa sobom poveo i plesače, a njihove koreografije su sve ostavile bez daha. Publika je potpuno poludela kada je počela pesma "Un, dos, tres".

Koncert koji je mesecima unazad podizao tenziju u celom regionu privukao je i krem srpske javne scene. U ekskluzivnim VIP ložama i prvim redovima tik uz binu može se videti veliki broj poznatih ličnosti.

Oduševljenje Beogradom

Podsetimo, Riki Martin je u srpsku prestonicu stigao pre tri dana, želeći da detaljno upozna grad pre nego što izađe pred publiku. Tokom svog boravka, pevač je sa ćerkom obišao istorijski kompleks Kalemegdan, gde je proveo nekoliko sati uživajući u pogledu na ušće Save u Dunav i arhitekturu beogradske tvrđave.

Da je potpuno opčinjen srpskom tradicijom i gostoprimstvom svedoči i podatak da je tokom obilaska grada kupio šajkaču i srpsku zastavu, koje će kao posebne suvenire i uspomenu na ovaj istorijski boravak u Beogradu poneti sa sobom.

Autor: M.K.