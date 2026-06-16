Njena ruka je posle čestitanja ostala malo duže na mom ramenu... Aca Ilić i Biljana Jevtić otkrili sočne detalje prve zajedničke noći: Evo kako je počela ljubav poznatog para duga četiri decenije

Važe za jedan od najskladnijih bračnih parova na našoj estradi!

Poznati pevački bračni par Aca Ilić i Biljana Jevtić gostovao je u emisiji ''Amidži šou'' i tom prilikom govorili su o svom odnosu, a prisetili su se i trenutka kada su se pre 40 godina upoznali i otpočeli svoju ljubav.

Najpre je Aca otkrio šta Biljanu nervira kada je on u pitanju.

- Najviše je nervira što jedem stojeći i mrvim po kući. Zajedno smo 40 godina, u januaru je bilo 40 godina. Tada je u hotelu Ambasador u Nišu počela naš romansa. Grlili smo se malo i ljubili, spremao sam teren i pravi muškarac mora da zna kad treba da startuje - otkrio je pevač, a Biljana je dodala:

- Još ide i jede, ja sam digla ruke... Ne može on mene nikad da izbaci iz takta koliko ja mogu da istrpim sve - rekla je pevačica

- Ma bilo je konkretno! Mi smo se zagrlili odmah čim je on prišao, ali bio je malo drugačiji zagrljaj - našalila se Biljana na račun njihove prve zajedničke noći.

- Zagrlili smo se i poljubili, to je bio mali duži zagrljaj. Čestitali smo Novu godinu, a njena ruka je posle čestitanja ostala malo duže na mom ramenu, ona je važila za jednu od poželjnijih dama tada - rekao je Aca.

Autor: M.K.