KAD MU DOĐE ŽUTA MINUTA, ON SE PROŠETA: Bilja Jevtić otkrila kako Aca rešava nesuglasice s njom, pa on priznao kako izgledaju njihove rasprave!

Oni su priznali da su se svađe tokom njihovog braka, koji traje četiri decenije dešavale, ali da nikada nisu prešli granicu i uvredili jedno drugo.

U rublici ''Odgovaraj ili jedi'' u emisiji ''Amidži šou'', pevačica Biljana Jevtić odgovorila je na pitanje koje se ticalo odnosa sa njenim suprigom Acom Ilićem.

Jednom si rekla da si Acu izbacila nekoliko puta iz kuće. Zbog čega se to desilo?

- To je izvučeno iz kontesta. Ko nije izašao iz kuće kada mu žena zvoca. Kada mu dođe žuta minuta, on se malo prošeta. Nema to veze sa tim.

Na njen odgovor se nadovazao i njen suprug Aca Ilić.

Ljudi mogu da se posvađaju, ali da nema uvreda, da se ne pređe neka granica. Mi možemo da se posvađamo, ali uvreda nema.

Autor: S.Z.