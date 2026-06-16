AKTUELNO

Domaći

KAD MU DOĐE ŽUTA MINUTA, ON SE PROŠETA: Bilja Jevtić otkrila kako Aca rešava nesuglasice s njom, pa on priznao kako izgledaju njihove rasprave!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oni su priznali da su se svađe tokom njihovog braka, koji traje četiri decenije dešavale, ali da nikada nisu prešli granicu i uvredili jedno drugo.

U rublici ''Odgovaraj ili jedi'' u emisiji ''Amidži šou'', pevačica Biljana Jevtić odgovorila je na pitanje koje se ticalo odnosa sa njenim suprigom Acom Ilićem.

Foto: TV Pink Printscreen

Jednom si rekla da si Acu izbacila nekoliko puta iz kuće. Zbog čega se to desilo?

- To je izvučeno iz kontesta. Ko nije izašao iz kuće kada mu žena zvoca. Kada mu dođe žuta minuta, on se malo prošeta. Nema to veze sa tim.

Na njen odgovor se nadovazao i njen suprug Aca Ilić.

Ljudi mogu da se posvađaju, ali da nema uvreda, da se ne pređe neka granica. Mi možemo da se posvađamo, ali uvreda nema.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#Aca Ilić

#Amidži Šou

#Biljana Jevtić

#Ognjen Amidžić

#aca ilić i bilja jeftić

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Tokom žučne rasprave sa partnerom, NIKADA nemojte da izgovorite ovu REČ!

Politika

Tajkun Šolak priznao lažnu državu Kosovo i deli besplatne savete koljačima iz OVK kako da izbegnu pravdu!

Lifestyle

Postoje tri glavna povoda za svađu, a ovako ih rešavaju srećni parovi

Lifestyle

Postoje tri glavna povoda za svađu, a ovako ih rešavaju srećni parovi

Lifestyle

Postoje tri glavna povoda za svađu, a ovako ih rešavaju srećni parovi

Domaći

PRAVA LJUBAV GODINE NE BROJI! Da li je tako i u njihovom slučaju? Saznaćemo večeras u novom izdanju emisije "Brak na neviđeno"!