ŽIVEO SAM U PODVORJU SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUSIJI: Veljko Ražnatović otkrio nepoznate detalje boravka u Moskvi

Veljko Ražnatović sedam meseci je proveo u Rusiji, a bio je smešten u podvorju Srpske pravoslavne crkve. Veljko je podelio svoje utiske, te rekao da se neće vratiti u Moskvi na duže.

Veljko Ražnatović, istakao je da bio kod oca Stefana, ali i da mu je teško pala razdvojenost od porodice.

- Živeo sam kod oca Stefana, živeo sam u Podvorju Srpske Pravoslavne Crkve, bio sam okružen svojim ljudima. Zimi je tu neka ekipa koji tu rade, koji su u crkvi, tu smo mi bili konstantni, dolaze hodočasnici, obilaze. Na liturgiji puna crkva - rekao je i dodao:

- U Rusiju ću se možda vratiti na sparinge , neću živeti tamo.

"Bogdani nije bilo lako da pusti muža"

Supruga Bogdana mu je bila velika podrška.

- Deca su samo jednom mala, uspeo sam da dođem na njihove rođendane hvala Bogu. Dešavaju se neke stvari, oni ti šalju snimke, svi proživljavaju momente sa njima, koje je trebalo ti da proživiš, a ti ludak juriš neki san, koji ne znaš da li će ti se ostvariti.

- Žena me je podržala. Meni je moja žena puna podrška, ima poverenja. Nije lako pustitti muža da ide da živi u Moskvi 7 meseci. Privilegija je imati takvu ženu - zaključio je Ražnatović u jednom podkastu.

Autor: M.K.