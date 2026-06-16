Marina Visković iznela istinu o luksuznoj vili u Dubaiju, pa otkrila ko su po njenom mišljenju najbolje ribe na estradi!

Bez dlake na jeziku!

Popualrna pevačica Marina Visković odgovarala je u emisiji ''Amidži šou'' na pitanja gledalaca sa Instagrama.

Kako si uspela da dobiješ toliku kuću u Dubaiju?

- Ja sam jako iznenađena jer svi vole koliko volim da se zezam. Mi smo dok smo snimali spot iskoristili trenutak da napravimo parodiju. Imali smo za cilj da se zabavimo. Iznenađena sam da ima veliki broj ljudi koji misle da sam ozbiljna da je to moja kuća. Samo smo se šalili i imali smo za cilj da napravimo parodiju. Da imam tamo kuću, ne bih je snimala na taj način.

Koja koleginica je po tvom mišljenju baš dobra riba?

- Ima dosta lepih koleginica. Mia moja, ja volim nju, volim kad je neko posvećen svom izgledu i ima zgodno telo. Ceca, njena lepota i harizma. Anabela mi je jako lepa žena...

Da li ste ti, Ilda i Marina i dalje nerazdvojne drugarice?

- Mi smo super drugarice, nemamo priliku često da se družimo, ali smo u kontaktu i rado se viđamo kad nam to vreme dozvoli.

Autor: Pink.rs