Tea Tairović u kostimu radnika gradske čistoće pije pivo! Muzička zvezda se ovakva pojavila na gala rođendanu Barbare Bobak, a onda zaigrala Bonitu (FOTO)

Regionalna muzička zvezda Tea Tairović sinoć je došla na rođendan Barbare Bobak čija je tema i ove godine bila maskenbal!

Pevačica se pojavila u društvu majke i supruga kostimirina u naše najvrednije radnike, radnike gradske čistoće, a njena poruka je bila simbolična da u životu nije sve glamur, pa ni estrada!

Ona je u jednom trenutku nategnula i flašu piva, a vrlo brzo se opustila i zaigrala sa slavljenicom na podijumu uz svoj novi hit Bonita.

Takođe, u jednom trenutku sa slavljenicom Barbarom zapevala je njihovu duetsku pesmu "Santa leda", te je zasigurno da je atmosfera bila vrhunska.

Autor: N.P.