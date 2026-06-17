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Tea Tairović u kostimu radnika gradske čistoće pije pivo! Muzička zvezda se ovakva pojavila na gala rođendanu Barbare Bobak, a onda zaigrala Bonitu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Promo ||

Regionalna muzička zvezda Tea Tairović sinoć je došla na rođendan Barbare Bobak čija je tema i ove godine bila maskenbal!

Pevačica se pojavila u društvu majke i supruga kostimirina u naše najvrednije radnike, radnike gradske čistoće, a njena poruka je bila simbolična da u životu nije sve glamur, pa ni estrada! 

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Foto: Privatna arhiva

Ona je u jednom trenutku nategnula i flašu piva, a vrlo brzo se opustila i zaigrala sa slavljenicom na podijumu uz svoj novi hit Bonita.

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Takođe, u jednom trenutku sa slavljenicom Barbarom zapevala je njihovu duetsku pesmu "Santa leda", te je zasigurno da je atmosfera bila vrhunska.

Foto: Pink.rs/ N.Žugić, E-Stock/ Rajko Ristić

Autor: N.P.

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