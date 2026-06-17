AKTUELNO

Domaći

ŠTA LI ĆE REĆI KRISTINA?! Kristijan Golubović u društvu starlete koju su hapsili dva puta u nedelju dana: Počinju zajedno da snimaju za Only Fans?!

Izvor: pink.rs/kurir.rs, Foto: Instagram.com ||

Starleta Tamara Bojanić nedavno je privedena nakon rutinske policijske kontrole, a potom i odvedena u policijsku stanicu u Savskoj ulici.

Starleta Tamara Bojanić nedavno je privedena nakon rutinske policijske kontrole, a potom i odvedena u policijsku stanicu u Savskoj ulici.

Foto: Instagram.com

Kako je ranije objavljeno, Tamara je upravljala svojim luksuznim poršeom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, zbog čega je zadržana u PS Savski venac. Sutradan je izvedena pred dežurnog sudiju, budući da nije imala prijavljeno prebivalište. Izvor je tada naveo i da je starleta u prethodne dve godine dva puta kažnjavana – jednom zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a drugi put nakon saobraćajne nezgode.

Nakon nedavnog privođenja, Tamara je na društvenim mrežama pokazala kako provodi slobodno vreme, a ovog puta u društvu joj je bio Kristijan Golubović.

@tamara.bojanic5

MINIMUMMM ZA LOVU

♬ original sound - Tamara Bojanic

Starleta koja snima za popularni sajt za odrasle ispijala je koktele u društvu Golubovića, a osmehe sa lica nisu skidali.

Inače, i Kristijan  je nedavno otkrio da počinje sa snimanjem za "Only Fans", kao i da smatra da može da zaradi ozbiljan novac. Ipak, njegova bivša partnerka Kristina Spalević to nikako ne podržava.

Foto: Instagram.com

- Ona meni kaže neću da snimam za "Only Fans". Evo ja sam snimio nešto za "Only Fans", odusevićete se! Nabijeno je, puno je svega, ali nema ništa konačno. Ali to je način da napravim lovu. To sam predložio njoj davno da uzmemo pare da imamo ozbiljan novac, ali ona morališe, a u rijalitiju je po 45 minuta bila ispod jorgana - rekao je on nedavno.

Autor: D. T.

#Kristijan Golubović

#Kristina Spalević

#Tamara Bojanić

POVEZANE VESTI

Domaći

Evo koliko će starletu zadržati u pritvoru: Snimala policiju kako joj oduzima auto, pozitivna na narkotike

Domaći

Tamara Bojanić ponovo uhapšena! Starleta nastavila da divlja, policija je opet privela

Domaći

STARLETA ZAUSTAVLJENA U AKCIJI POLICIJE! Tamara Bojanić vozila pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, isplivali novi detalji EVO KOLIKU JE KAZNU DOBILA

Domaći

MAJA MARINKOVIĆ ZAVRŠILA U POLICIJI! Snimljena ispred stanice, nadležni organi morali da reaguju (FOTO)

Beograd

UŽAS NA KARABURMI Majka ostavila decu (1) i (4) na ulici, pa otišla u kladionicu?!

Hronika

MORTUS PIJANA PRAVILA HAOS NA ULICI U KALUĐERICI: Majka uzalud pokušavala da je uvede u kuću, policajci je odvezli na trežnjenje