ŠTA LI ĆE REĆI KRISTINA?! Kristijan Golubović u društvu starlete koju su hapsili dva puta u nedelju dana: Počinju zajedno da snimaju za Only Fans?!

Starleta Tamara Bojanić nedavno je privedena nakon rutinske policijske kontrole, a potom i odvedena u policijsku stanicu u Savskoj ulici.

Starleta Tamara Bojanić nedavno je privedena nakon rutinske policijske kontrole, a potom i odvedena u policijsku stanicu u Savskoj ulici.

Kako je ranije objavljeno, Tamara je upravljala svojim luksuznim poršeom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, zbog čega je zadržana u PS Savski venac. Sutradan je izvedena pred dežurnog sudiju, budući da nije imala prijavljeno prebivalište. Izvor je tada naveo i da je starleta u prethodne dve godine dva puta kažnjavana – jednom zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a drugi put nakon saobraćajne nezgode.

Nakon nedavnog privođenja, Tamara je na društvenim mrežama pokazala kako provodi slobodno vreme, a ovog puta u društvu joj je bio Kristijan Golubović.

Starleta koja snima za popularni sajt za odrasle ispijala je koktele u društvu Golubovića, a osmehe sa lica nisu skidali.

Inače, i Kristijan je nedavno otkrio da počinje sa snimanjem za "Only Fans", kao i da smatra da može da zaradi ozbiljan novac. Ipak, njegova bivša partnerka Kristina Spalević to nikako ne podržava.

- Ona meni kaže neću da snimam za "Only Fans". Evo ja sam snimio nešto za "Only Fans", odusevićete se! Nabijeno je, puno je svega, ali nema ništa konačno. Ali to je način da napravim lovu. To sam predložio njoj davno da uzmemo pare da imamo ozbiljan novac, ali ona morališe, a u rijalitiju je po 45 minuta bila ispod jorgana - rekao je on nedavno.

Autor: D. T.