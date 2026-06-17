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Albanci uništili rodnu kuću Verice Rakoćević na Kosovu: Na zidovima ostavljena jeziva poruka

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Od kuće u kojoj je odrasla Verica Rakočević u Podujevu na Kosovu i Metohiji ostali su samo zidovi, u šta se uverila ekipa Kurira, koja je pre dve godine posetila ovo naselje u severoistočnom delu naše južne pokrajine.

Do kuće je novinare navodila čuvena kreatorka kad su je pre dolaska upitali u kom delu se tačno nalazi.

- Pre svega mnogo vam hvala što idete u moj rodni kraj. Žao mi je što i ja nisam pošla s vama. Pre nekoliko godina sam došla maltene do kućnog praga, ali zbog neprijatnosti se nisam usudila da idem dalje. Kuća se nalazi blizu železničke stanice. Odmah kod mosta, a preko puta je groblje - objasnila je Verica i u poruci prosledila imena roditelja.

Foto: Instagram.com

Kad su novinari stigli tamo, zatekli smo Albanca. Govorio je naš jezik. Upitali su za kuću Radisava Veličkovića, to je porodica Veričine majke. Odmah je pokazao na uništenu kuću i produžio dalje. Razgovor sa ostalim prolaznicima bi samo doveo u problem, pa su Verici poslali fotografiju razrušenog doma, išaranog natpisima na albanskom.

- Ovo je za mene blago. Da li u dvorištu ima bunar? I da li iznad pruge još ima groblje - upitala je.

- Gospode! Tu su me kod bunara mama i tata spremali za obdanište, sećam se kao da je juče bilo - rekla je kreatorka.

Emocije i uspomene su samo navirale.

Foto: Instagram.com

- Verujte mi da se svega sećam. Ovo je za mene jako vredna uspomena. Ja nisam uspela da dođem do svog praga, hvala vam na ovome - rekla je ona.

Kako se piše, njen otac je rodom iz sela Zakut kod Podujeva. U njemu nema Srba. Prema zvaničnim podacima, u Podujevu danas živi nešto više od 20.000 ljudi, a stanovništvo je skoro stopostotno albansko.

Autor: D. T.

#Kosovo i Metonija

#Verica Rakočević

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