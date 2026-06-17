Albanci uništili rodnu kuću Verice Rakoćević na Kosovu: Na zidovima ostavljena jeziva poruka

Od kuće u kojoj je odrasla Verica Rakočević u Podujevu na Kosovu i Metohiji ostali su samo zidovi, u šta se uverila ekipa Kurira, koja je pre dve godine posetila ovo naselje u severoistočnom delu naše južne pokrajine.

Do kuće je novinare navodila čuvena kreatorka kad su je pre dolaska upitali u kom delu se tačno nalazi.

- Pre svega mnogo vam hvala što idete u moj rodni kraj. Žao mi je što i ja nisam pošla s vama. Pre nekoliko godina sam došla maltene do kućnog praga, ali zbog neprijatnosti se nisam usudila da idem dalje. Kuća se nalazi blizu železničke stanice. Odmah kod mosta, a preko puta je groblje - objasnila je Verica i u poruci prosledila imena roditelja.

Kad su novinari stigli tamo, zatekli smo Albanca. Govorio je naš jezik. Upitali su za kuću Radisava Veličkovića, to je porodica Veričine majke. Odmah je pokazao na uništenu kuću i produžio dalje. Razgovor sa ostalim prolaznicima bi samo doveo u problem, pa su Verici poslali fotografiju razrušenog doma, išaranog natpisima na albanskom.

- Ovo je za mene blago. Da li u dvorištu ima bunar? I da li iznad pruge još ima groblje - upitala je.

- Gospode! Tu su me kod bunara mama i tata spremali za obdanište, sećam se kao da je juče bilo - rekla je kreatorka.

Emocije i uspomene su samo navirale.

- Verujte mi da se svega sećam. Ovo je za mene jako vredna uspomena. Ja nisam uspela da dođem do svog praga, hvala vam na ovome - rekla je ona.

Kako se piše, njen otac je rodom iz sela Zakut kod Podujeva. U njemu nema Srba. Prema zvaničnim podacima, u Podujevu danas živi nešto više od 20.000 ljudi, a stanovništvo je skoro stopostotno albansko.

Autor: D. T.