Branka Blek Rouz priznala neverstvo: Prevarila sam muža, a onda mi se sve vratilo

Jedna od retkih žena sa domaće javne scene koja je otvoreno priznala da je bila neverna partneru jeste Branka Blek Rouz.

Gostujući u jednoj emisiji, poznata striptizeta bez ulepšavanja je govorila o preljubi koja je obeležila njen prvi brak, ali i o trenutku kada joj se, kako sama kaže, sve vratilo kroz izdaju drugog supruga.

Branka je ispričala da se za svog prvog muža udala veoma mlada i da joj je on bio prvi muškarac u životu. Nakon pet-šest godina braka počela je da primećuje druge muškarce, što je za nju bio znak da se nešto promenilo.

-Da, tačno je, prevarila sam ga. Nisam mogla da se nosim sa tim. Priznala sam pred Bogom, pa zašto ne bih priznala i pred ljudima. Udala sam se mlada, on mi je bio prvi muškarac. Sećam se da sam sa koleginicom komentarisala jednog muškarca i rekla: „Jao, kako je sladak“. Kod mene je to uvek bio znak da je vezi došao kraj. Dok ne primećuješ druge muškarce, postoji samo taj jedan. Međutim, desilo se da mi se dopao drugi muškarac i dogodila se preljuba - iskreno je priznala Branka.

Kako kaže, osećaj krivice ju je potpuno slomio.

- Tada sam bila veliki vernik i to me je zaista uništilo. Shvatila sam da nisam prevarila njega, već samu sebe. Nisam mogla da živim sa tim, pa sam mu sve priznala. On je želeo da pređe preko toga jer me je voleo, ali ja nisam mogla. Povredila sam ga. Imali smo dete koje je tada imalo četiri i po godine. Razvod nije bio ni lak ni lep, ali smo vremenom uspeli da izgradimo korektan odnos- rekla je ona.

Branka je otkrila da je sa većinom bivših partnera ostala u dobrim odnosima.

- Ljudi se šale da ćemo se jednog dana ponovo zbližiti. Nezahvalno je pričati o tome, ali sa svakim bivšim partnerom ostala sam prijatelj. Kada imaju problem, pozovu me da razgovaramo i posavetujemo se-dodala je.

Ipak, sudbina joj je, kako tvrdi, vratila istom merom u drugom braku.

-Drugi suprug je bio švaler. On je mene prevario i tada mi se sve vratilo. Nije bilo teško da saznam. Iskreno, on je i danas takav. Ima potrebu za tim. U tom periodu mi je bilo veoma teško jer sam bila trudna i trudnoću sam održavala pod posebnim nadzorom. Svu ljubav i pažnju prenela sam na dete i tako sam uspela da prebrodim taj period-ispričala je.

Danas na celu situaciju gleda drugačije.

- Kada popije, i danas me pozove i kaže da sam njegova najveća ljubav. Nije važna žena sa kojom me je prevario. On ima decu sa tri žene. Svaka mu čast, sposoban čovek. Čim je uspeo da nas sve natera da ga volimo- rekla je kroz osmeh.

Na kraju razgovora osvrnula se i na svoje bogato ljubavno iskustvo.

- Bilo je raznih muškaraca. Od mirnih, tihih i povučenih do opasnih momaka, biznismena i uspešnih poslovnih ljudi. Nikada nisam imala određeni tip muškarca. Svi su bili potpuno različiti. Kod mene se sve dešavalo na prvi pogled -zaključila je Branka Blek Rouz.

Autor: D. T.