SVI SU USTAJALI KAD ARKAN UĐE, A JA SEDELA! Dadilja otkrila tajne Ražnatovićevih: Čuvala sam Anastasiju, a posle sahrane...

Prošlo je 26 godina od ubistva Željka Ražnatovića Arkana, koji je ubijen u hotelu "Interkontinenatl" sa tri metka u glavu, a osim Arkana, kobnog dana ubijeni su i bivši radnici Saveznog SUP, pukovnik Dragan Garić i major Milenko Mandić, pripadnik Srpske doborovoljačke garde (SDG).

Lidija Ćirić jednom prilikom je u svojoj velikoj ispovesti otkrila kako je bilo raditi u butiku kod Cece i Željka Ražnatovića Arkana, ali i otkud to da je ona bila angažovana da čuva tada tek rođenu Anastasiju.

- Mojoj sestri je zazvonio telefon. Ona je stanovala preko puta hotela Jugoslavija i pozvao ju je čovek koji je bio nekad u Arkanovoj gardi. Ceca traži za butik devojku. On je tražio tu jednu Maju ali ona nije bila tu, a ja sam tog dana došla do moje sestre. I ona mu kaže - Maja nije tu ali tu je Lidija. Ja sebe nisam videla u tome, šta ću ja u butiku ja i haljine ne idemo zajedno. I on reče mojoj sestri da ja odem do Jugoslavije i da se javim Ceci. Dvoumila sam se jer - em stigla tek sa treninga, em gde ću na razgovor za posao u trenerci. Ali čujem dobra je plata. U to vreme 500 maraka kad su svi imali po tri marke platu - priča Lidija.

- Ja sam u patikama i trenerci sa treninga, pa ako vam se svidim, svidim. Ako ne, odoh. Ceca me pozvala da uđem. Oduševila se što se zovem kao njena sestra. Rekla mi je da bih već od sutra počela da radim ali u muškom butiku. Ja sam tek tad saznala da tu ima četiri butika. I sad ne mogu da kažem da neću. I pojavljuje se Željko. Odmah ga je pozvala da me upozna i odmah mu i rekla da sam došla sa treninga. A Željko kad čuje da treniraš, ne pušiš, ne piješ on se oduševi. On me pogleda i kaže - dobro, super. On mi pokazao butike. Radila bi već od sutra od 12 do 8. Pogledao me i pitao - ima li još neka takva kao ti. E, rekoh mu, kao ja nema više nijedna - priča Lidija za "Fajter".

- Videla sam Cecu i njega pre toga na televiziji i to je to. Bilo mi je čudno što svi ustaju kad on uđe, jedino ja sedim. Onda su mi objasnili ko je on. Arkan je kapirao da ja imam poštovanje prema njemu, ali da nemam strah i to se i Arkanu, ali i Ceci dopalo. Kad su se butici zatvorili, onda je on tražio da dođem da radim u njegovoj poslastičarnici "Ari". Ma kakvi, pa meni će ajncer da ispadne. E, onda su me angažovali da čuvam Anastasiju. Ona se rodila te 1998. Čuvala sam je do bombardovanja. Posle sahrane nismo ostale u kontaktu - ispričala je jednom prilikom Lidija.

Autor: D.T.