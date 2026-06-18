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Dino Merlin bogatiji za čak 80 miliona dolara od Zdravka Čolića: Evo koliko zarađuje

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: promo, promo/ŽELJKO VIDINOVIĆ ||

Dino Merlin važi za najbogatijeg pevača sa prostora bivše Jugoslavije. Prema proceni portala Celebrity Net Worth, njegovo bogatstvo iznosi oko 100 miliona dolara, što je čak 80 miliona više od procenjene imovine Zdravka Čolića.

Nakon prozivki na račun svog sadašnjeg materijalnog stanja i luksuza, Merlin je odlučio da progovori i otkrije kako su izgledali njegovi teški dani u prošlosti.

Foto: E-Stock/Nataša Rajaković, Tv Pink Printscreen

- Živeli smo težak život i nisam imao mogućnost da idem na more. Sada kada je sve došlo na svoje mesto, mogu malo i da plovim. Nemam nikakvu grižu savesti, ni zbog broda koji imam, ni zbog ljubavi prema moru - rekao je Dino Merlin tada.

Životna priča Dina Merlina obuhvata njegovo detinjstvo, priču o izazovima koje je nosilo breme slave i naposletku o uspešnoj karijeri. Podsetimo, Dino Merlin rođen je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu, a pravo ime mu je Edin Dervišhalidović.

Foto: foto: Željko Vidinović

Lična priča Dino Merlina duboko zrači tugom, izazovima i trijumfom. Rodio se u skromnoj porodici, kada je imao samo pet godina otac ih je napustio, ostavljajući ga da odrasta uz majku.

S obzirom na finansijske poteškoće, veoma rano je započeo da radi, čak u fabrici, dok je muzika uvek bila njegova strast, s posebnim naglaskom na gitaru.

Autor: D. T.

#Dino Merlin

#Zdravko Čolić

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