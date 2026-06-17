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FEŠTA U DOMU OGNJENA AMIDŽIĆA: Voditelj slavi rođendan, na stolu 51 tortica sa svećicama: Lepa Mina priredila iznenađenje za pamćenje (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Voditelj Ognjen Amidžić danas slavi 50. rođendan, a tim povodom među prvima mu je čestitala supruga Mina Naumović. Ona je na društvenim mrežama podelila zajedničku fotografiju i javno mu posvetila dirljive reči.

Mina je uz fotografiju kratko poručila:

- Srećan mi bio - napisala je ona uz emotikon srca.

Foto: Instagram.com

Pomoć pri duvanju svećica slavljeniku je danas pružio mali Perun, koji je sa tatom gledao u identične kolače crvene boje i svećice, na svakom od njih. Mina se ovaj put nije odlučila za klasičnu rođendansku tortu, već za nesvakidašnje iznenađenje kojem se obradovao Ognjen, ali i njihov sin.

Inače, Mina i Ognjen su početkom godine postali bogatiji i za ćerkicu, kojoj su dali ime Lola.

Autor: D .T.

#Mina Naumović

#Ognjen Amidžić

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