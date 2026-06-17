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Mužu naše pevačice doktori jedva spasili život! Ispolivao se kiselinom: Sav se unakazio!

Izvor: pink.rs/republika.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Pevačica i rijaliti zvezda Saška Karan godinu 2020. pamtila je po jezivoj nesreći koja je zadesila njenog supruga Aleksandra Gazivodu, koji je u tom trenutku jedva ostao živ.

Naime, kako se tada pisalo, Aleksandar je tri nedelje ležao na klinici za opekotine, jer je u tom trenutku bio u životnoj opasnosti, pa su se lekari borili da spasu njegov život.

Foto: RED TV Printscreen

Aleksandar je jedva ostao živ, jer je radio na jednom eksperimentu sa azotnom kiselom, a u jednom trenutku situacija je izmakla kontroli, pa se ceo unakazio, a potom mu se i koža inficirala.

- Jedva čekam da se ova godina završi, jer je moj muž imao peh i jedva ostao živ. Radio je jedan eksperiment sa azotnom kiselinom, pa se sav unakazio. Inficirala mu se koža, pa je ležao u klinici za opekotine u Zvečanskoj. Sad je kod kuće i bolje je, ali i dalje mnogo brinem za njega - ispričala je Saška tada.

Autor: D. T.

#Aleksandar Gazivoda

#Saška Karan

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